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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تكنولوجيا معلومات يحذر: صور الذكاء الاصطناعي قد تكشف بيانات المستخدمين

الذكاء الإصطناعي
الذكاء الإصطناعي
محمود محسن

حذر المهندس محمود فرج، خبير تكنولوجيا المعلومات، من مخاطر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنشاء الصور الشخصية، خاصة مع انتشار تريند العودة إلى جيل الثمانينيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي شهد استخدام عدد من التطبيقات لتحويل صور المواطنين، وحتى المشاهير، إلى صور تحاكي تلك الحقبة.

وقال محمود فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن استخدام الصور الشخصية عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يرتبط بجمع وتحليل بيانات المستخدمين، مشيرًا إلى إمكانية استخدام تقنيات التعرف على الوجه للتعرف على هوية الشخص الموجود في الصورة.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات أن الصورة التي ينشرها المستخدم عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تتيح، في بعض الحالات، الحصول على معلومات وبيانات مرتبطة بالشخص، وهو ما يثير مخاوف تتعلق بخصوصية المستخدمين وأمان بياناتهم.

شروط استخدام البيانات قبل التعامل معها

وأشار إلى أن بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تشكل خطرًا على بيانات المستخدمين، خاصة في حال عدم الالتزام بمعايير حماية الخصوصية، داعيًا إلى توخي الحذر عند رفع الصور الشخصية على التطبيقات المختلفة، والتأكد من سياسات الخصوصية وشروط استخدام البيانات قبل التعامل معها.

المهندس محمود فرج تكنولوجيا المعلومات جيل الثمانينيات المواطنين الصور الشخصية

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