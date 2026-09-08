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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تكشف عن معالج Kirin 9050 Pro بتصميم معماري ثوري وقدرات ذكاء اصطناعي فائقة

معالج Kirin 9050 Pro
معالج Kirin 9050 Pro
احمد الشريف

كشفت شركة "هواوي" (Huawei) الصينية رسمياً عن معالجها المحمول الرائد الجديد "Kirin 9050 Pro"، الذي يمثل أول رقاقة رائدة متكاملة تطلقها الشركة منذ ست سنوات، معتمدة على معمارية مبتكرة تدعى "LogicFolding" لتحقيق قفزة نوعية في كفاءة الطاقة والذكاء الاصطناعي على مستوى الأجهزة، وفقاً لما أورده تقرير أعده الكاتب دينغ لي ونشره موقع Huawei Central التقني.

معمارية LinxiCore 

أوضح التقرير أن المعالج يدمج وحدة معالجة مركزية جديدة تحمل اسم "LinxiCore"، تدعم تعدد خيوط المعالجة المتزامنة (SMT) لترفع ذروة الأداء أحادي النواة بنسبة 24% والأداء متعدد الأنوية بنسبة 52%. 

ويعتمد المعالج على توزيع هجين يضم نواة رئيسية فائقة ونواتين للأداء العالي للمهام الشاقة، وأربع أنوية للكفاءة للمهام المتعددة، ونواتين صغيرتين للمهام الروتينية اليومية، مما يرفع سرعة تحميل الملفات بنسبة 50% مقارنة بمعالج Kirin 9030 Pro السابق.

معالج رسوميات Maleoon 

أشار المصدر إلى أن الرقاقة زودت بمعالج رسوميات جديد من طراز "Maleoon"، يدعم تقنية تتبع الأشعة في الوقت الفعلي (Ray Tracing) بقدرة تصل إلى 50 مليون شعاع في الثانية (MRPS)، محققاً قفزة هائلة في أداء تصيير الرسوميات بلغت 142% بفضل مضاعفة حجم ذاكرة التخزين المؤقت (Cache) واستخدام وحدات حوسبة مسرعة عتادياً، مما يمنح الهواتف قدرات استثنائية في تشغيل ألعاب الفيديو الثقيلة ذات الرسوميات الواقعية.

وحدة عصبية Da Vinci 

واوضح تقرير موقع Huawei Central أن وحدة المعالجة العصبية (NPU) المبنية على معمارية "Da Vinci" تدعم ولأول مرة في قطاع الهواتف تشغيل نموذج لغوي كبير متعدد الوسائط يعتمد على تقنية "خليط الخبراء" (MoE) محلياً داخل الجهاز؛ وهو نموذج "بانجو" (Pangu 30B-A2B) الذي يضم 30 مليار معامل إجمالي مع تفعيل ملياري معامل فقط أثناء الاستجابة، مما يتيح إدارة المستندات وتوليد المحتوى بذكاء فائق دون الاتصال بالإنترنت.

مودم Balong للاتصال الفضائي 

ذكر التقرير أن المعالج شهد عودة قوية لمودم "Balong" المتطور لتعزيز شبكات الجيل الخامس، مع رفع سرعة الاتصال عبر أقمار "تيانتونغ" و"بيدو" الصناعية بنسبة 40%، وزيادة نسبة نجاح النداء الفضائي بمقدار 42%. 

كما عززت هواوي الرقاقة بحماية ثنائية مشفرة حاصلة على شهادات أمان تواكب عصر الحوسبة الكمية (Post-Quantum Cryptography)، على أن يظهر المعالج لأول مرة في هاتف "Mate XT 2" ثلاثي الطي وسلسلة هواتف "Mate 90" القادمة.

هواوي Kirin 9050 Pro الذكاء الاصطناعي Huawei Kirin 9030 Pro

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