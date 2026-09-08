الجامع الأزهر في ذكرى المولد النبوي: المؤاخاة النبوية منهج لبناء مجتمع متماسك

واصل الأزهر الشريف وإذاعة القرآن الكريم، مساء الثلاثاء 26 ربيع الأول 1448هـ الموافق 8 سبتمبر 2026م، فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وشهر ربيع الأول، برحاب الجامع الأزهر الشريف، متضمنة كلمة علمية بعنوان: "المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار "ألقاها فضيلة الدكتور علي محمد حسن، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالزقازيق.

وفي كلمته، قال الدكتور علي محمد حسن، إذا نظرنا إلى الفترة والحقبة الزمنية التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أنها كانت بيئة لا تعرف إلا لغة القوة، ولذلك لقي الصحابة ألوانا من العذاب في تلك الفترة، في سبيل إيمانهم وتمسكهم بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثبتهم ويبشرهم بالصبر والثبات، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.

الجامع الأزهر يواصل احتفاءه بذكرى المولد النبوي الشريف

وأضاف "كان صهيب الرومي رضي الله عنه ممن هاجروا إلى المدينة، وقد ترك ماله في مكة، فلما استقبله النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "ربح البيع أبا يحيى"، لأنه ترك المال والدار وهاجر في سبيل الله، ومن صور الأخوة والمؤاخاة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، مؤاخاته بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وخارجة بن زيد رضي الله عنه، وكان الأنصار يقدمون لإخوانهم المهاجرين ألوانا من العطاء والتكافل، حتى إن خارجة بن زيد رضي الله عنه عرض على أبي بكر أن يشاركه ماله، فكان ذلك نموذجا عمليا لمعنى الأخوة في الإسلام".

وتابع "لما استشهد خارجة رضي الله عنه يوم أحد، تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه رعاية بناته وأولاده، وقال: "هم أولادي، وأنا أتكفل بهم"، وكذلك كان من صور التكافل والمؤاخاة أن مؤاخاة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين عتبان بن مالك الانصاري، وكانا يتناوبان إلى الجلوس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحضر أحدهما مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ويذهب الآخر إلى عمله، ثم يأتي من كان في عمله في اليوم التالي، فيحدثه صاحبه بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك حرصا على الجمع بين طلب الرزق والتفقه في الدين، وهو ما يعكس عظمة الأخوة التي أسس لها النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المسلم".

وأضاف فضيلة الدكتور علي محمد حسن إن من صور التضحية والفداء التي جسدها الصحابة رضي الله عنهم، قصة حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه، وفي غزوة أحد، قاتل حنظلة رضي الله عنه قتالا شديدا، بينما كان شماس رضي الله عنه يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاتل دونه حتى استشهد، كما استشهد حنظلة رضي الله عنه في سبيل الله، وقد عرف بـ"غسيل الملائكة"، لأن الملائكة غسلته بعد استشهاده، في مشهد يجسد أسمى معاني التضحية والفداء ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وقال فضيلة الدكتور علي محمد حسن، إن هذه الأخوة لم تكن مجرد سرد قصصي أو موقف عابر في السيرة النبوية، وإنما كانت منهجا عمليا أسس به النبي صلى الله عليه وسلم لمجتمع متماسك، وألغى به مفهوم الأقلية، فلم يعد المهاجرون والأنصار جماعتين منفصلتين، وإنما صار المجتمع المسلم كيانا واحدا تجمعه الأخوة والتكافل والتعاون، وتوحده رابطة الإيمان والمسؤولية المشتركة".