لسه مجاش الشخص المناسب.. ناهد السباعي تكشف موقفها من الزواج

تحدثت الفنانة ناهد السباعي عن موقفها من الزواج، كاشفة عن رؤيتها لفكرة الارتباط، ومؤكدة أنها ترى أن الزواج في النهاية قسمة ونصيب، وأنها لم تلتقِ حتى الآن بالشخص الذي تشعر بأنه مناسب لها.

وقالت ناهد السباعي، خلال استضافتها في برنامج «تفاصيل» عبر قناة صدى البلد، إنها لا تشعر بالقلق من عدم الزواج حتى الآن، موضحة أن لكل شخص توقيته وظروفه الخاصة، وأن الأهم بالنسبة لها هو أن تجد الشخص المناسب بدلًا من الدخول في علاقة لمجرد الزواج.

ناهد السباعي: الجواز قسمة ونصيب

وأوضحت ناهد السباعي أنها تؤمن بأن الزواج يعتمد بشكل كبير على النصيب والظروف، قائلة: «أنا شايفة إن الجواز قسمة ونصيب، ولسه ما لقيتش الشخص المناسب».

وأكدت أن عدم العثور على الشخص المناسب حتى الآن لا يمثل بالنسبة لها أزمة، مشيرة إلى أن الارتباط قرار مهم يحتاج إلى توافق حقيقي، وليس مجرد خطوة يجب اتخاذها لمجرد مجاراة المجتمع أو الآخرين.

«كنت نسخة من مامتي»

وتطرقت ناهد السباعي خلال حديثها إلى علاقتها بوالدتها وتأثيرها عليها، قائلة: «وأنا كنت نسخة من مامتي»، في إشارة إلى مدى تأثرها بشخصية والدتها وطريقة تفكيرها.