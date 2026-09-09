ريهام سعيد تهاجم واقعة مديرة مدرسة كفر الجزار: «الفيديو ده مهزلة»

هاجمت الإعلامية ريهام سعيد، خلال حديثها على قناة «النهار»، طريقة تناول واقعة مديرة مدرسة كفر الجزار، وانتقدت الفيديو المتداول الذي ظهر خلاله لقاء بين المديرة ومسؤول بالدولة خلال زيارة رسمية للمدرسة.

وقالت ريهام سعيد: «أنا شايفة أن الفيديو ده مهزلة»، موضحة أن بعض الأمور، حتى لو كانت حقيقية، يجب أن يتم عرضها بالطريقة المناسبة، وليس أمام الكاميرات وخلال زيارة رسمية.

وأضافت: «حتى لو حقيقي أنتِ مشكورة، بس ما يصحش يتقال كده»، مشيرة إلى أن ما قامت به المديرة كان يمكن توضيحه من خلال مذكرة أو ورقة أو تقرير رسمي.

وانتقدت ريهام سعيد أيضًا طريقة تصوير الزيارات الميدانية، قائلة إن المسؤولين ليس من الضروري أن يصوروا أنفسهم أثناء محاسبة أو توبيخ موظف أمام الناس.

وتابعت: «مافيش داعي إنك تصور الغلطات، مافيش داعي إنك توبخ الموظف قدام الناس»، مؤكدة أن الخطأ، من وجهة نظرها، كان من الطرفين.

وأشارت ريهام سعيد إلى ما وصفته بتصريح للمحافظ نشره موقع «مصراوي»، قال فيه إن الحديث عن أن الأموال التي أنفقتها مديرة المدرسة كانت من أموالها الشخصية غير صحيح، موضحة أن الأموال جاءت من مقاول كان يتولى إزالة جزء من المدرسة، وحصلت المديرة على أموال من المواد الناتجة عن الإزالة واستخدمتها في المدرسة.

وأكدت أن مديرة المدرسة، بحسب وصفها، «موظفة جميلة ومجتهدة وكل حاجة»، لكنها شددت على أن الموقف بالكامل لم يكن مناسبًا.

واختتمت ريهام سعيد حديثها بمطالبة المسؤولين بعدم تصوير الزيارات الميدانية التي تتضمن محاسبة الموظفين، قائلة إن الأفضل تصوير الافتتاحات والإنجازات التي تمنح المواطنين أملًا، وليس تصوير توبيخ الموظفين أو المواقف الخلافية.



