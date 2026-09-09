زيدان يرشح ميسي للفوز بالكرة الذهبية ويتجاهل مبابي

كشف زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، اختياره لجائزة الكرة الذهبية، في موقف لافت بعد الإعلان عن قائمة المرشحين للجائزة هذا العام.

وقال زيدان، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا»، إنه سيمنح صوته لميسي، مشيدًا بما يقدمه النجم الأرجنتيني رغم وصوله إلى عامه التاسع والثلاثين.

وأضاف المدرب الفرنسي أن استمرار لاعب في المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم بهذا العمر أمر استثنائي، مؤكدًا أنه لن يشعر بالدهشة إذا تمكن لاعب برشلونة السابق من الفوز بالكرة الذهبية مجددًا.



وكانت قائمة المرشحين للكرة الذهبية قد أُعلنت يوم الثلاثاء 8 سبتمبر، على أن يقام حفل التتويج يوم 26 أكتوبر المقبل، وسط منافسة قوية بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

ويتصدر ميسي قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالكرة الذهبية بعدما حصد الجائزة 8 مرات، بينما يأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو خلفه برصيد 5 ألقاب.



وقد خالف زيدان التوقعات بعدما أعلن دعمه للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بدلًا من مواطنيه كيليان مبابي وعثمان ديمبلي، في سباق الجائزة الفردية.