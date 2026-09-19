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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دجل وشعوذة.. القبض علي أدمن صفحة ادعى قدرته على علاج المواطنين روحانيا

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحه جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه الإجرامى على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى. 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" –كروت دعائية – الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته لأعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية النصب العلاج الروحانى

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