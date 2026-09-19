محافظ بورسعيد يتابع بدء أعمال تطوير حديقة سعد زغلول بحي العرب على مساحة 11 ألف متر مربع

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة سعد زغلول بحي العرب، والتي تمتد على مساحة نحو 11 ألف متر مربع، موجهاً بأن تستهدف أعمال التطوير الارتقاء بالمظهر الحضاري للحديقة وتعظيم الاستفادة من مساحاتها الخضراء، بما يوفر متنفساً حضارياً يليق بالمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب.

وشدد المحافظ على عدم قطع أي شجرة داخل الحديقة تحت أي ظرف، والحفاظ على جميع الأشجار القائمة، موجهاً بزيادة أعداد الأشجار والتوسع في أعمال التشجير، مع زراعة أشجار البونسيانا والأكاسيا وإضافة أنواع جديدة إلى الزراعات الحالية، بما يعزز من كثافة المسطحات الخضراء ويحافظ على الطابع البيئي والجمالي للحديقة.

محافظ بورسعيد يشدد على عدم قطع أي شجرة وزيادة أعداد الأشجار والتوسع في زراعة البونسيانا

كما وجه المحافظ برفع كفاءة جميع العناصر الخدمية بالحديقة، من خلال تطوير الكراسي والمقاعد المخصصة للزوار، ورفع كفاءة البرجولات وزيادة أعدادها، وطلاء بوابة وسور الحديقة ورفع كفاءتهما، وتنفيذ أعمال الدهانات للخرسانات المطبوعة، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية وتهيئة الحديقة لاستقبال المواطنين.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون أيضا بتنفيذ شبكة ري أوتوماتيكية متكاملة للحديقة، مع زراعة الأرضية بأجود أنواع النجيلة المقاومة للعوامل الجوية، مؤكداً ضرورة تنفيذ الأعمال وفق أعلى مستويات الجودة، والحفاظ على المظهر الحضاري للحديقة واستدامة أعمال التطوير.