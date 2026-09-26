محاكمة 56 متهمًا بـ خلية الهيكل الإداري.. اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2026، سماع الشهود في محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان، في القضية رقم 4132 لسنة 2025 جنايات التجمع.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 5 يناير 2021، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بان تولى الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني وحتي الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه للمتهمين جميعا جريمة تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعة بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.