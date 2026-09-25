وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني جهود خفض التصعيد واستئناف المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ٢٤ سبتمبر، عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول المستجدات التي تشهدها المنطقة حيث استعرض الوزيران الجهود المبذولة والمقترحات التي يجري طرحها من أجل التوصل لاتفاق يؤدي إلى احتواء التوتر وخفض التصعيد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي شدد على الأهمية البالغة لأن تضطلع كل دولة بمسؤولياتها لضمان حركة وحرية الملاحة الدولية حتى يمكن احتواء التداعيات السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد العالمي والتي أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد للطاقة والأسمدة وحركة التجارة الدولية بشكل كبير.

كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية احترام الأمن والاستقرار لدول الخليج وجميع دول المنطقة. وشدد كذلك على ضرورة العودة للحوار واستئناف المسار الدبلوماسي عبر التفاوض والتوصل لتفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران باعتبار ذلك السبيل الوحيد لانهاء الأزمة الحالية ووضع حد لحالة التصعيد التي تلحق اضراراً بالغة بمصالح جميع دول المنطقة .