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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 13 محضر بيئة وإشغال وضبط مخالفات تموينية خلال حملة رقابية موسعة بأبنوب

حملات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية بأسيوط
حملات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة، ورصد المخالفات والتعامل معها، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط.

 تحرير 7 محاضر بيئة

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة يحيى أبو رحمة رئيس المركز، نفذت حملة رقابية وتموينية موسعة بنطاق المدينة، تحت إشراف علي محمد أحمد، نائب رئيس المركز، وبالتنسيق مع إدارات التموين والبيئة والرخص والإشغالات، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر بيئة و6 محاضر إشغال، فضلًا عن رصد عدد من المخالفات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مراجعة التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملة شملت المرور والتفتيش على عدد من المحال والمنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والبيئية، ومراجعة التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة، إلى جانب رصد الإشغالات والتعديات على الطريق العام والتعامل معها، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة ويحافظ على حقوق المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الرقابية والتنفيذية المعنية، وتكثيف الحملات المفاجئة والدورية على الأسواق والمنشآت، لرصد المخالفات والتعامل معها في حينها، مؤكدًا أن الحملات الرقابية مستمرة بمختلف أنحاء المحافظة.

وشدد اللواء محمد علوان على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومواصلة المتابعة الميدانية للأسواق والمحال والمنشآت التجارية، بما يسهم في الحد من المخالفات والإشغالات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

أسيوط الحملات الرقابية الأسواق المحال المخالفات رصد المخالفات مدينة أبنوب تحرير 7 محاضر بيئة

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