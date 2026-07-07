خلافات سابقة.. القبض على عاطل تعدى على صاحب محل بسلاح أبيض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو وصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض بالإسكندرية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/ الجارى تبلغ لقسم شرطة محرم بك بالإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مالك محل "مصاب بجروح قطعية" - مقيم بدائرة القسم) وبسؤاله إتهم أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام سلاح أبيض لخلافات سابقة بينهما.





أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى ، وصدادة حديدية ) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.