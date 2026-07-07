حبس عامل لاتهامه بإنهاء حياة ربة منزل وابنتها للسرقة بسمالوط في المنيا

أمر المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل ربة منزل وابنتها بإحدى قرى سمالوط بغرض السرقه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثمان ربة المنزل تدعى "ص ع.م" ، 31 عامًا، وطفلتها" ا. م. ا 5 سنوات، داخل منزل الأسرة بإحدى قرى مركز سمالوط، وتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت لمعاينة موقع الحادث.

وقررت النيابة العامة انتداب مفتش صحة مركز سمالوط، الدكتور محمد صلاح، لمناظرة الجثمانين وبيان سبب الوفاة، وخلال مناظرة الجثمانين، أثبت تقرير مفتش الصحة وجود علامات خنق وضرب، إلى جانب إفرازات رغوية بيضاء خارجة من الفم، مؤكدًا أن تلك العلامات تستدعي الشك في وجود شبهة جنائية، مع عدم إمكانية الجزم بسبب الوفاة، وقررت النيابة العامة عرض الجثمانين على مصلحة الطب الشرعي.

وأكدت التحريات الأولية أن الوفاة كانت نتيجة جريمة قتل بدافع السرقة، وأن المتهم يدعى "إ. ق"،35 عامًا، ويقيم بالقرب من منزل المجني عليها.

وأضافت التحريات أن زوج المجني عليها يعمل عاملًا بالمحاجر، بينما كانت الزوجة وطفلتها بمفردهما، واستغل المتهم وجودهما، ودخل المنزل بقصد السرقة، إلا أن ربة المنزل حاولت مقاومته والاستغاثة، فقام بخنقها، ثم قتل طفلتها الصغيرة لإخفاء آثار جريمته قبل أن يفر هاربًا،. تم ضبط المتهم وامرت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.