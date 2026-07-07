قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية القمر بيوم الاستقلال وجزر سولومون بذكرى عيد الاستقلال
مأساة تهز القلوب.. وفاة والدة فتاة الشروق بعد يوم من مصرع ابنتها في حادث مروع
مصر تدين التفجيرين الإرهابيين في دمشق
بالفيديو.. وزير الاستثمار يعلن قرب إطلاق "صندوق استثمار المواهب الرياضية"
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا
الأزهر: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تنزع
بعد تكرار ظهور الثعابين في المحافظات.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين| تفاصيل
القبض على موظف بنك تعدى على شخص بالقاهرة
شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء.. اعرف السبب
تراجع الذهب 50 جنيهًا محليًا.. خبير يكشف أسباب الانخفاض
رويترز: ناقلة الغاز المسال القطرية «الركيات» معرضة لخطر الانفجار
زيلينسكي يدعو دول الناتو لتعزيز الإنتاج الدفاعي وبناء نظام أوروبي مضاد للصواريخ الباليستية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: مديريات الشباب تستهدف إعداد كوادر قادرة على الإبداع والابتكار

حصاد مديرية الشباب والرياضة
حصاد مديرية الشباب والرياضة
ايمن رياض

أشاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالدور الحيوي الذي تضطلع به مديرية الشباب والرياضة في استثمار طاقات الشباب والنشء، وتنمية قدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، مؤكداً أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع الشباب في صدارة أولوياتها باعتبارهم القوة الدافعة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد اللواء كدوانى أن المحافظة تحرص على تقديم كامل الدعم للأنشطة الرياضية والثقافية والتوعوية التي تستهدف بناء الإنسان المصري، وصقل مهارات الشباب، وإعداد كوادر قادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة في سوق العمل، مشيراً إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الاستثمار في الإنسان.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ لحصاد جهود مديرية الشباب والرياضة بالمنيا عن العام المالي 2025/ 2026، حيث أعلن مندي محمد عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، نجاح المديرية في تنفيذ 466 فعالية وبرنامجاً متنوعاً بمختلف مراكز وقرى المحافظة، استفاد منها 55 ألفاً و423 مواطناً من الشباب والنشء.

وأوضح وكيل الوزارة أن الأنشطة توزعت على محورين رئيسيين، أولهما الأنشطة المدرجة بالخطة، والتي شهدت تنفيذ 148 فعالية استفاد منها 13 ألفاً و334 مواطناً، وشملت برامج تعزيز قيم المواطنة والانتماء والوعي السياسي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، والرعاية الصحية في المجال الرياضي، وتشجيع العمل التطوعي والمعسكرات الكشفية، إلى جانب التوسع في الأنشطة الرياضية بمختلف الألعاب، وتنفيذ القوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجاً، ودعم ودمج ذوي القدرات والهمم، فضلاً عن تنظيم ندوات للتوعية بقضايا الأمن القومي وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأضاف أن المحور الثاني تمثل في الأنشطة والبرامج المستحدثة التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الشركاء، حيث جرى تنفيذ 318 فعالية خارج الخطة، استفاد منها 42 ألفاً و89 مواطناً، وشملت برامج تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، من بينها أندية السكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج “مشواري” بالتعاون مع منظمة اليونيسف، والبرنامج القومي “طور وغير” بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، إلى جانب ملتقيات التوظيف، وبرامج التدريب على الحرف الإنتاجية، ومعارض المنتجات الحرفية، وبرنامج “عقول خضراء”.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن إدارة تنمية الشباب والأنشطة المجتمعية نفذت عدداً من المبادرات المهمة، من بينها المشروع القومي لمحو الأمية “المصريون يتعلمون” بالتعاون مع الهيئة المصرية لتعليم الكبار، ونادي البحث عن وظيفة، وأندية الفتاة، وأنشطة الجوالة والكشافة، ودروب الفنون في مجالات الفنون التشكيلية والموسيقى والمسرح، بالإضافة إلى الندوات الثقافية وورش العمل.

كما واصلت إدارة البرلمان والتعليم المدني تنفيذ برامجها الهادفة إلى تعزيز الوعي السياسي والمشاركة المجتمعية، من خلال ندوات التثقيف السياسي، والحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية، وانتخابات برلمان الطلائع، والبرنامج القومي لإعداد الشباب للقيادة “قادة الجمهورية الجديدة”، إلى جانب برامج مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتوعية بمخاطر التعاطي والإدمان، وبرنامج “شباب ضد الإلحاد”.

وفي المجال الرياضي، شهدت إدارة الرياضة والأداء الرياضي تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات القومية، أبرزها المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في ألعاب تنس الطاولة والملاكمة والمصارعة، والمشروع القومي للموهبة الحركية، ومراكز تدريب “ألف بنت ألف حلم”، ومركز تدريب التوحد، ومشروع “ها أنا أحقق ذاتي” لتدريب الأيتام، فضلاً عن مراكز اللياقة البدنية “لياقة المصريين” بالحدائق العامة.

كما نفذت إدارة تنمية النشء مجموعة من البرامج التربوية والتوعوية، من بينها “الرواق الأزهري للطفل والأسرة” بالتعاون مع الأزهر الشريف، والبرنامج الوطني لبناء الجيل، ومعسكرات “أبناؤنا مستقبلنا”، وبرامج “سفراء ضد الفساد”، و”كنوز مصرية”، و”كرنفال البيئة والمناخ”، إلى جانب المعسكرات التنموية.

رؤية مصر

واختتم وكيل وزارة الشباب والرياضة تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات يعكس حجم الدعم والمتابعة المستمرة من اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ووزارة الشباب والرياضة، بما يضمن وصول الخدمات والبرامج التدريبية والتوعوية إلى مختلف مراكز وقرى المحافظة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وبناء جيل واعٍ ومؤهل للمستقبل.
 

محافظ المنيا مديرية الشباب والرياضة ندوات توعوية المشروع القومي للموهبة رؤية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| خطوة تقلل امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان.. أخطاء تخزين الطماطم

سوق السيارات المصري

تراخيص السيارات تقفز 25% في يونيو.. وشيفروليه تتصدر المبيعات

رش الناموس

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز الشرقية

بالصور

5 خطوات فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل.. نصائح بسيطة تحمي أسرتك

نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل
نصائح فعالة لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف
قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

نشرة المرأة والمنوعات| خطوة تقلل امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان.. أخطاء تخزين الطماطم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

تراخيص السيارات تقفز 25% في يونيو.. وشيفروليه تتصدر المبيعات

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

المزيد