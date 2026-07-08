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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: حلم مصطفى لم ينته.. خرجنا من المونديال بمؤامرة لكننا دخلنا التاريخ

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن فخره الكبير بما قدمه المنتخب المصري في كأس العالم، مؤكدًا أن حالة الاحترام التي حظي بها الفريق من الجماهير والمتابعين حول العالم تعد إنجازا في حد ذاتها، رغم شعوره بالحزن الشديد بعد وداع البطولة.

وتحدث شوبير، عبر منشور عبر فيسبوك، عن مشاعره كأب تجاه نجله مصطفى شوبير، كاشفا عن رحلة طويلة من الكفاح والإصرار بدأت منذ سنوات، واجه خلالها اللاعب العديد من العقبات والانتقادات، لكنه تمسك بحلمه في المشاركة بكأس العالم، وكان يؤكد لوالده باستمرار أنه سيحقق هذا الهدف ويرفع اسم مصر.

وأشار شوبير إلى أن مصطفى عاش حياة احترافية بكل تفاصيلها، ملتزما بالتدريبات والانضباط داخل وخارج الملعب، ولم يكن يشغله المال أو العقود بقدر ما كان يسعى لتحقيق حلمه، موضحا أن والدته كانت الداعم الأكبر له، ولم تتوقف عن الدعاء حتى أصبح الحلم حقيقة بالمشاركة والتألق في المونديال.

وأضاف أن نجله كان يرفض دائما تسليط الأضواء عليه وحده، مطالبا بالحديث عن المنتخب بالكامل ومنح كل لاعب حقه، وهو ما يعكس روحه الجماعية وتواضعه.

واختتم شوبير رسالته بدعم نجله وجميع لاعبي المنتخب، مؤكدا أن ما تحقق في كأس العالم يمثل بداية جديدة، وأن الحلم لم ينتهِ، بل سيتجدد خلال السنوات الأربع المقبلة، معربا عن ثقته الكاملة في قدرة مصطفى على تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلا، موجها له رسالة مؤثرة قال فيها: أوعى تزعل يا مصطفى.. كفيت ووفيت، وما زلت مؤمنًا أنك ستحقق كل أحلامك.

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