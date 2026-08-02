مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر ADIB-Egypt يطلق حملته الصيفية للعام الرابع على التوالي تحت شعار حريفة الصيف

عروض مصرفية على البطاقات وتمويل السيارات وفرص استرداد نقدي.. وأنشطة وفعاليات بـ"داندى مول"

تنظيم فعاليات Happy Hour في مجموعة مختارة من المطاعم والسوبر ماركت.. وشراكات موسمية وتجارب ترفيهية في أبرز وجهات الساحل الشمالي

أطلق «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» حملته الصيفية للعام الرابع على التوالي، والتي تأتي هذا العام تحت شعار "حريفة الصيف"، في إطار حرصه على تقديم عروض مصرفية وتجارب موسمية متكاملة تلبي احتياجات العملاء خلال فصل الصيف.

أسلوب حياة عصري وإنفاق ذكي

من خلال شعار "حريفة الصيف"، يسعى «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» إلى تعزيز الوعي بالعلامة التجارية خلال موسم الصيف، وزيادة التفاعل مع المنتجات والعروض المصرفية، فمع نجاح حملات الصيف السابقة التي لاقت استحسان العملاء، يهدف المصرف إلى زيادة تأكيد مكانته كشريك مصرفي يواكب أسلوب الحياة العصري، واستقطاب عملاء جدد وتشجيع استخدام المنتجات والخدمات المصرفية.

ويعمل المصرف من خلال الحملة على تقديم محتوى صيفي يُنشّط التفاعل المجتمعي، خلال الفترة الرئيسية للحملة من شهر يونيو 2026 إلى شهر أغسطس 2026، من خلال تعزيز الوعي بالعلامة التجارية والشمول المالي، وزيادة تفاعل العملاء والوصول بالخدمات المالية لكافة شرائح العملاء، وجذب عملاء جدد.

كما تهدف حملة "حريفة الصيف" إلى تحقيق أهداف الشمول المالي، حيث يستهدف المصرف التوعية بمزايا الإنفاق الذكي، والخدمات المختلفة من خلال العروض وإمكانية الحصول على مكافآت وكاش باك.

عروض المكافآت الصيفية

تشمل الحملة عروض المكافآت الصيفية (Summer Lifestyle Rewards Offer)، لجذب العملاء الجدد وتعزيز تفاعل العملاء الحاليين من قطاع التجزئة، حيث يتيح العرض للعملاء فتح حساب جديد، وزيادة رصيد الحسابات الحالية، والتقدم للحصول على أحد منتجات التمويل.

ويستطيع العملاء المشاركة فى العرض من خلال تسجيل العملاء تلقائيًا بمجرد المشاركة في الأنشطة المصرفية المؤهلة.

وقد تم الإعلان عن العملاء الفائزين والتواصل معهم خلال شهر يوليو الجاري.

ويقدم «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» من خلال حملة "حريفة الصيف" أسلوب حياة صيفي ملهم ومتنوع لعملائه، ويسعى من خلال عروضه لتحقيق الطموحات والتجارب الصيفية المختلفة لهم، مع إبراز التوعية اللازمة بمزايا الخدمات المصرفية، وكيف أن طريقة الاشتراك تتميّز بالمرونة بما يتيح للعملاء الاستفادة من العرض.

عروض البطاقات المغطاة لتسهيل المشتريات الصيفية

يقدم «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» مجموعة من عروض باقات البطاقات المغطاة التي تمنح العملاء كاش باك وفقًا لفئات مختلفة، وتشمل مزايا العرض تقديم باقات متنوعة بقيم مختلفة من الكاش باك، وفرصة الحصول على كاش باك عند التقسيط لمدة 12 شهراً، وكذلك دعم الإنفاق وتسهيل المشتريات خلال موسم الصيف.

ويقدم المصرف التوعية بمزايا الإنفاق الذكي عبر البطاقات خلال فترة الحملة مع التوعية بمزايا الكاش باك بطريقة مبسّطة، وإبراز استخدامات البطاقات في مختلف أنماط الحياة بما يلبى إحتياجات العملاء، مع تقديم محتوى توعوي حول مزايا التقسيط.

عروض تمويل السيارات.. مزايا تنافسية

يتيح المصرف خلال الحملة عروض تمويل السيارات، والتي تتضمن مزايا تمويلية تنافسية، تشمل:

عرض (Hat-Trick)، يتتضمن موافقة فورية، ومصروفات إدارية 0%، مع إمكانية الاسترداد النقدي (Cashback).

عرض (Super Hat-Trick)، الذي يشمل جميع المزايا السابقة بالإضافة إلى دعم مجاني للوقود خلال مدة الحملة من يونيو إلى أغسطس 2026.

يتيح العرضان للعملاء حرية التنقل والتمتع بالرحلات الصيفية، والمرونة والراحة، وسرعة الحصول على الموافقة والحلول التمويلية العملية.

"نص عليك ونص علينا"

كما يقدم «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» عروض الساحل الشمالي، والتى تشمل شراكات موسمية وتجارب ترفيهية في أبرز وجهات الساحل الشمالي، وتضم قائمة الشركاء المشاركون: Dancing Goat، وMayyal Mayyal، وCaizo، وMaine Burgers.

وتُنفذ هذه العروض تحت الشعار الفرعي: "نص عليك ونص علينا"، حيث يحصل حاملو بطاقات المصرف على صندوق (ADIB Box) مقابل 50% فقط من سعره الأصلي.

وتشمل الحملة بدء إرسال الرسائل النصية خلال شهر يونيو، وانطلاق الأنشطة الترويجية في شهر يوليو، بوجود تجارب حقيقية داخل أماكن الشركاء، وأنشطة وفعاليات تمتد من الصباح وحتى المساء.

مفاجآت Dandy Gate والـHappy Hour

يقوم «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» بتفعيل بوابة داندي (Dandy Gate Activation) من خلال تنفيذ أنشطة ترويجية تحمل هوية المصرف خلال ذروة موسم الصيف، وذلك خلال الفترة من شهر يوليو وحتى نفاد الكميات.

وتشمل الأنشطة الأسبوعية يوم الخميس توزيع هدايا وجوائز، ويوم الجمعة عروض للحصول على تذاكر مجانية، مع نشر أجواء تفاعلية مليئة بالحماس، وتغطية مباشرة للفعاليات الصيفية، وإبراز لحظات توزيع الجوائز وتفاعل الجمهور، وتقديم محتوى سريع ومناسب لمنصات التواصل الاجتماعي.

كما يقدم «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» فعاليات Happy Hour، والتي تتضمن أنشطة مستمرة في مجموعة مختارة من المطاعم والسوبر ماركت، إلى جانب مكافآت يومية، وتجارب تناول الطعام والتسوق، ومزايا تناسب مختلف أنماط الحياة، ومقاطع فيديو قصيرة ومحتوى مخصص لمنصات التواصل الاجتماعي بمشاركة خاصة من مروان سري ونصوحي.

و«مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، هو المصرف الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، وقد دخل إلى السوق المصرية من خلال استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على "البنك الوطني للتنمية" مصر وذلك في عام 2007.

وفي إطار استراتيجيته كمصرف شامل يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، تم استحداث بنية تحتية متطورة وتجديد لشبكة الفروع الـ 75 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فريق عمل على أعلى مستوي من المهارة والخبرة والتدريب، فضلا عن وجود خطة انتشار طموحة عن طريق افتتاح العديد من الفروع الجديدة ونشر ماكينات صراف آلي ذات تقنيات متقدمة وإمكانيات تكنولوجيا فريدة، بهدف تقديم افضل الخدمات المصرفية والوصول بمنتجات مصرفنا لكافة العملاء في مختلف المحافظات.

كما يلتزم المصرف بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كافة المنتجات الرقمية، وإدخال أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية لتقديم افضل خدمة للعملاء، حيث يعمل دائما على تقديم أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني، ومواكبة أحدث التقنيات الذكية، سعيا لنمو مستدام مرتبط بمستوى الخدمة وكفاءة العاملين ونمو الحصة السوقية.

ولتحقيق التكامل في الخدمات المصرفية وتقديم كافة المنتجات والخدمات أسس المصرف شركة "أبو ظبي الإسلامي كابيتال مصر ADI Capital" الذراع المصرفية الاستثمارية، وشركة "أدي فاينانس للتأجير التمويلي ADI Finance"، وشركتي "ADI Consumer Finance" و"ADI Microfinance"، وذلك لتقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك استجابةً للاحتياجات المتزايدة من العملاء، ولتوفير خدمات ملائمة وفورية باستخدام حلول مصرفية ومنتجات مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة.