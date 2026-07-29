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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا يخصص معسكره الصيفي لاستقبال أطفال فلسطينيين في مبادرة إنسانية

جوارديولا يخصص معسكره الصيفي لاستقبال أطفال فلسطينيين
جوارديولا يخصص معسكره الصيفي لاستقبال أطفال فلسطينيين
إسراء أشرف
نتيجة الثانوية العامة 2026

في خطوة تظهر اهتمامه بالجانب الإنساني بعيدًا عن ملاعب كرة القدم، استقبل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لمانشستر سيتي، 28 طفلًا فلسطينيًا ضمن فعاليات معسكره الصيفي، بهدف توفير أجواء آمنة لهم تجمع بين الرياضة والترفيه بعد ما مروا به من ظروف قاسية.

وشارك الأطفال في عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية داخل المعسكر، حيث حرص جوارديولا على منحهم تجربة مختلفة بعيدًا عن أجواء الحرب، في مبادرة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لمواقف جوارديولا الداعمة للشعب الفلسطيني، إذ سبق أن شارك في فعالية أقيمت بمدينة برشلونة تحت شعار "Act x Palestine"، خصصت للتضامن مع أطفال غزة.

وخلال تلك الفعالية، وجه المدرب الإسباني رسالة مؤثرة، تحدث فيها عن معاناة المدنيين، مستذكرًا مشاهد الأطفال الذين فقدوا ذويهم تحت الأنقاض، مؤكدًا أن الصمت تجاه هذه المأساة لا يقل خطورة، وأن الوقوف إلى جانب الضحايا يمثل مسؤولية إنسانية مشتركة.

وأضاف أن التضامن لا يقتصر على التصريحات، بل يبدأ بإظهار الدعم وعدم تجاهل ما يعيشه الأبرياء، داعيًا إلى عدم الوقوف موقف المتفرج أمام معاناة الأطفال.

ويُعرف جوارديولا بمواقفه الإنسانية إلى جانب إنجازاته الرياضية، إذ صنع تاريخًا لافتًا خلال مسيرته مع مانشستر سيتي، بعدما قاده إلى التتويج بـ21 لقبًا خلال عشرة مواسم، ليصبح أحد أنجح المدربين في تاريخ النادي الإنجليزي.

بيب جوارديولا جوارديولا أطفال فلسطنيين غزة مانشستر سيتي

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