الأهلي يتعاقد مع توفيق محمد لمدة 5 مواسم

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب توفيق محمد، ظهير أيسر نادي بتروجت، لمدة 5 مواسم،

كان الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، قد قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة

7 لاعبين.. الرباط الصليبي يواصل مطاردة الأهلي في آخر 6 سنوات

تلقى النادي الأهلي ضربة جديدة بإصابة المغربي يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي، بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مباراة الأهلي الودية أمام بادالونا الإسباني، قبل أن تؤكد الأشعة إصابته بالرباط الصليبي.



وبإصابة بلعمري، ارتفع عدد لاعبي الأهلي الذين تعرضوا لإصابات في الرباط الصليبي خلال السنوات الست الأخيرة إلى 7 لاعبين، وفق القائمة المتداولة، والتي شهدت وجود عدد من عناصر الفريق الأول وقطاع الناشئين.

وتبدأ القائمة بـأكرم توفيق، الذي تعرض لإصابة بالرباط الصليبي مع منتخب مصر عام 2022، قبل أن تتجدد إصابته خلال فترة الإعداد مع الأهلي في العام نفسه.

وفي عام 2023، تعرض كريم فؤاد لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة بيراميدز، قبل أن تتجدد معاناته بإصابة جديدة في مباراة سموحة عام 2024. كما شهد عام 2023 إصابة شادي رضوان بالرباط الصليبي.

وفي 2024، انضم عمر سيد معوض ومحمد عبد الفتاح «تاحا» إلى قائمة المصابين، لتستمر الإصابات في الظهور داخل قطاع الناشئين والفريق الأول.

ومع بداية عام 2026، تعرض إبراهيم الأسيوطي، لاعب الأهلي الشاب مواليد 2005، لقطع جزئي في الرباط الصليبي، وفق ما أعلنه النادي بشأن إصابته.

ثم جاءت إصابة يوسف بلعمري في أغسطس 2026 لتعيد ملف الرباط الصليبي إلى الواجهة داخل القلعة الحمراء خاصة مع تكرار الإصابات في السنوات الأخيرة.

وتكشف هذه الإصابات عن أزمة متكررة أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا للأهلي، خاصة أن بعض اللاعبين تعرضوا للإصابة أكثر من مرة، بينما امتدت الظاهرة من الفريق الأول إلى قطاع الناشئين.