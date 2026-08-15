قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مأرب تحت القصف.. الحوثيون يهاجمون المدينة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات
إنتر ميلان يضم الإنجليزي جيد سبنس قادما من توتنهام
صافرات استهجان ضد لاعب تشيلسي بعد أنباء اقترابه من مانشستر سيتي
فضيحة في القصر .. سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية .. ما القصة؟
لقطة تحبس الأنفاس .. سقوط موسيالا في مباراة ميونخ ولايبزيج
«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج
الصفقة السابعة للنسور في الميركاتو.. المصري يتعاقد مع الدولي الإريتري علي سليمان 4 مواسم
«واجب المصري المعاصر أن يحابي نهره».. الأوقاف تحتفي بعيد وفاء النيل
أحمد موسى : طرابزون دخله 12 مليون يورو بعد 4 أيام من انضمام محمد صلاح
كيا تاسمان X-PRO PLUS بقوة 281 حصانا.. كم سعر البيك أب الكورية؟
أحمد موسى: مصر لن تسمح لإثيوبيا ببناء سدود جديدة
بورسعيد تستعد لبطولة المنطقة للمياه المفتوحة بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتعاقد مع توفيق محمد لمدة 5 مواسم

توفيق محمد
توفيق محمد
حسام الحارتي

 أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب توفيق محمد، ظهير أيسر نادي بتروجت، لمدة 5 مواسم،

كان الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، قد قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة

7 لاعبين.. الرباط الصليبي يواصل مطاردة الأهلي في آخر 6 سنوات
 تلقى النادي الأهلي ضربة جديدة بإصابة المغربي يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي، بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مباراة الأهلي الودية أمام بادالونا الإسباني، قبل أن تؤكد الأشعة إصابته بالرباط الصليبي.


 وبإصابة بلعمري، ارتفع عدد لاعبي الأهلي الذين تعرضوا لإصابات في الرباط الصليبي خلال السنوات الست الأخيرة إلى 7 لاعبين، وفق القائمة المتداولة، والتي شهدت وجود عدد من عناصر الفريق الأول وقطاع الناشئين.

وتبدأ القائمة بـأكرم توفيق، الذي تعرض لإصابة بالرباط الصليبي مع منتخب مصر عام 2022، قبل أن تتجدد إصابته خلال فترة الإعداد مع الأهلي في العام نفسه.

وفي عام 2023، تعرض كريم فؤاد لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة بيراميدز، قبل أن تتجدد معاناته بإصابة جديدة في مباراة سموحة عام 2024. كما شهد عام 2023 إصابة شادي رضوان بالرباط الصليبي.

وفي 2024، انضم عمر سيد معوض ومحمد عبد الفتاح «تاحا» إلى قائمة المصابين، لتستمر الإصابات في الظهور داخل قطاع الناشئين والفريق الأول.

ومع بداية عام 2026، تعرض إبراهيم الأسيوطي، لاعب الأهلي الشاب مواليد 2005، لقطع جزئي في الرباط الصليبي، وفق ما أعلنه النادي بشأن إصابته.

ثم جاءت إصابة يوسف بلعمري في أغسطس 2026 لتعيد ملف الرباط الصليبي إلى الواجهة داخل القلعة الحمراء خاصة مع تكرار الإصابات في السنوات الأخيرة.

وتكشف هذه الإصابات عن أزمة متكررة أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا للأهلي، خاصة أن بعض اللاعبين تعرضوا للإصابة أكثر من مرة، بينما امتدت الظاهرة من الفريق الأول إلى قطاع الناشئين.

النادي الأهلي توفيق محمد نادي بتروجت عصام سراج الدين وائل جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

وفاة العقيد محمد يحيى جاد.. ووالده يودعه بكلمات مؤثرة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

محمد صلاح

أول ظهور لمحمد صلاح.. عصام الشوالي معلقًا على مباراة طرابزون وقاسم باشا

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

زلازل إندونيسيا وكولومبيا

زلازل إندونيسيا وكولومبيا .. البحوث الفلكية تكشف حقيقة تأثيرها على مصر

ترشيحاتنا

7 طلاب يتقدمون لاختبارات علوم الرياضة بجامعة الأزهر

أبطال مثلوا مصر دوليًا .. 7 طلاب يتقدمون لاختبارات علوم الرياضة بجامعة الأزهر

علوم بنين الأزهر تحتفل بتخرج الدفعة 56 من طلابها

مواهب تنطلق لخدمة الوطن .. علوم بنين الأزهر تحتفل بتخرج الدفعة 56

الأوقاف

ترسيخ قيم التكافل.. الأوقاف توزع 12 طنًّا من لحوم الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية في 6 محافظات

بالصور

سر الكسل بعد تناول الوجبات.. طرق التخلص منه

أعراض الكسل بعد تناول الطعام
أعراض الكسل بعد تناول الطعام
أعراض الكسل بعد تناول الطعام

كوب من الخل في الثلاجة.. حيلة بسيطة للتخلص من الروائح الكريهة

هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟
هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟
هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟

طلع بيهم المسرح.. سر سيارات محمد رمضان بالملايين في حفلة الساحل ‏

سيارات محمد رمضان
سيارات محمد رمضان
سيارات محمد رمضان

بإطلالة أنيقة .. ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية

فضيحة في القصر .. سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية .. ما القصة؟

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد