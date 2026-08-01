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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | متابعة للخدمات الطبية والأسواق..والتجهيز لامتحانات الدبلومات الفنية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق:  31/7/2026 أحداث متنوعة. 

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على عقد لقاء جماهيرى موسع مع أهالى قرية العدوة التابعة للوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى بمركز إدفو للإستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والتعرف عن قرب على مشاكلهم وشكاواهم، والعمل على وضع الحلول الفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

https://www.elbalad.news/7057764

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بمستشفى النيل التخصصى بمركز إدفو، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة للمواطنين وفقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل التى يتم تطبيقها فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أعلى مستويات الرعاية الطبية.

https://www.elbalad.news/7057760

جهود متنوعة

 

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان السوق الرئيسى بوسط مدينة إدفو، والذى يضم 175 محلاً تجارياً، وذلك للوقوف على مستوى الانضباط، والتأكد من حسن استغلال المحلات، وتحقيق السيولة المرورية داخل السوق، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على أملاك الدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وفرض سيادة القانون. ويأتي ذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

https://www.elbalad.news/7057756

رصد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة إدفو، حالة تعدٍ على أملاك الدولة داخل حديقة الأمل بوسط المدينة، حيث تبين قيام أحد الأشخاص باستغلال مساحة مرخص له بها لا تتجاوز 8 أمتار، ثم التوسع بالمخالفة، وتأجير باقي المساحات داخل الحديقة، بما يزيد على 4 آلاف متر مربع.

https://www.elbalad.news/7057761

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المنطقة المحيطة بمعبد إدفو، أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية بالمحافظة، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على المقومات الحضارية والسياحية، وتعزيز جهود تحسين البيئة المحيطة بالمواقع الأثرية.

https://www.elbalad.news/7057759

أكد الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات "الدور الثاني" التحريرية للدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والتى تنطلق غدًا السبت الموافق ١ أغسطس وتنتهى الثلاثاء ١١ اغسطس، وفق الجداول التى اعتمدتها وأعلنتها الوزارة، وقد تم تشكيل لجان متابعة خلال الفترة الماضية للمرور على (اللجان والمعامل والورش والاستراحات ومراكز التوزيع) للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أبنائنا الطلاب وزملائنا المنتدبين لأعمال الامتحانات.

https://www.elbalad.news/7057887

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