قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري يحذر من فوضى السوشيال ميديا ويطالب بقانون رادع لحماية المجتمع
بسمة وهبة : جروبات كشف الخيانة تعتمد على تصويت غريب للتشهير بالرجال
بقوة 830 حصانًا.. هامر GMC X3 بمحركات كهربائية
الأردن يرحب باتفاق تنفيذ المراحل التالية من خطة السلام في غزة
ترامب ينفي التفاوض مع رئيس فيفا بشأن أي صفقة
بسمة وهبة: جروبات كشف الرجالة الخاينة معمولة للتشهير وخراب البيوت
إسبانيا : عودة 48 ألف متسلل من سبتة إلى المغرب
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026| 94.2% للطب و93.5% للأسنان و89.5% للهندسة
الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة
السعودية ترحب بإعلان ترامب بشأن اتفاق نزع السلاح في غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل
قطر ترحب بقبول حماس خارطة الطريق وتدعو إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها
شاهد 7 سيارات إسعاف وإطفاء لإخماد حريق هائل بمصنع أثاث في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال النظافة في المنطقة المحيطة بمعبد إدفو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المنطقة المحيطة بمعبد إدفو، أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية بالمحافظة، فى إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على المقومات الحضارية والسياحية، وتعزيز جهود تحسين البيئة المحيطة بالمواقع الأثرية.

 وجه المهندس عمرو لاشين بتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع أى تراكمات أو مخلفات أولاً بأول، مع الاهتمام بأعمال التجميل وتهيئة المنطقة المحيطة بالمعبد، بما يسهم فى إظهارها بالشكل الحضارى اللائق، ويعكس المكانة التاريخية والأثرية لمعبد إدفو باعتباره أحد أبرز المزارات السياحية بالمحافظة.

التعامل الحاسم مع التعديات والمخالفات

وشدد محافظ أسوان على ضرورة التعامل الفورى والحاسم مع أى تعديات أو مبانٍ مخالفة فى محيط المعبد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يحافظ على الهوية البصرية للموقع، ويضمن توفير بيئة حضارية وآمنة للزائرين والسائحين.

الحفاظ على المقاصد السياحية

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية والسياحية، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين، ودعم القطاع السياحى باعتباره أحد أهم ركائز التنمية بالمحافظة.

تعكس هذه الجولة الميدانية إهتمام محافظة أسوان بالحفاظ على المظهر الحضارى للمناطق الأثرية والسياحية، من خلال تكثيف أعمال النظافة، وإزالة المخلفات، والتصدى لأى مخالفات أو تعديات، بما يسهم فى تعزيز الصورة الحضارية للمحافظة، والحفاظ على مكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية والأثرية فى مصر.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

الدكتور محمد سعد

هل يحدث تبديل بالأوراق أو تلاعب بالدرجات بكنترولات الثانوية العامة؟ مسئول يكشف

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

للاطمئنان على سير العمل.. محافظ أسوان يفاجئ العاملين بمستشفى النيل التخصصي بإدفو

جهود متنوعة

محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمدينة إدفو

جهود متنوعة

محافظ أسوان يوقف تعديا على 4 آلاف متر من أملاك الدولة داخل حديقة الأمل بإدفو

بالصور

وصفة سريعة للعشاء .. حضري بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا

طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا
طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا
طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا

السجائر الإلكترونية تضر باللياقة البدنية.. وتحذيرات خاصة للشباب

الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة
الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة
الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة

هل تعاني من الكوابيس المتكررة أثناء النوم؟.. بعض الأدوية السبب

ما هو اضطراب نوم حركة العين السريعة؟
ما هو اضطراب نوم حركة العين السريعة؟
ما هو اضطراب نوم حركة العين السريعة؟

عمان يعيد فتح الكادر على السينما العربية .. ومصر تضيء برنامج المهرجان

فيلم المستعمرة
فيلم المستعمرة
فيلم المستعمرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد