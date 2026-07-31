محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال النظافة في المنطقة المحيطة بمعبد إدفو

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المنطقة المحيطة بمعبد إدفو، أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية بالمحافظة، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على المقومات الحضارية والسياحية، وتعزيز جهود تحسين البيئة المحيطة بالمواقع الأثرية.

وجه المهندس عمرو لاشين بتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع أى تراكمات أو مخلفات أولاً بأول، مع الاهتمام بأعمال التجميل وتهيئة المنطقة المحيطة بالمعبد، بما يسهم فى إظهارها بالشكل الحضارى اللائق، ويعكس المكانة التاريخية والأثرية لمعبد إدفو باعتباره أحد أبرز المزارات السياحية بالمحافظة.

التعامل الحاسم مع التعديات والمخالفات

وشدد محافظ أسوان على ضرورة التعامل الفورى والحاسم مع أى تعديات أو مبانٍ مخالفة فى محيط المعبد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يحافظ على الهوية البصرية للموقع، ويضمن توفير بيئة حضارية وآمنة للزائرين والسائحين.

الحفاظ على المقاصد السياحية

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية والسياحية، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين، ودعم القطاع السياحى باعتباره أحد أهم ركائز التنمية بالمحافظة.

تعكس هذه الجولة الميدانية إهتمام محافظة أسوان بالحفاظ على المظهر الحضارى للمناطق الأثرية والسياحية، من خلال تكثيف أعمال النظافة، وإزالة المخلفات، والتصدى لأى مخالفات أو تعديات، بما يسهم فى تعزيز الصورة الحضارية للمحافظة، والحفاظ على مكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية والأثرية فى مصر.