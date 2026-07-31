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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمدينة إدفو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان السوق الرئيسى بوسط مدينة إدفو، والذى يضم 175 محلاً تجارياً، وذلك للوقوف على مستوى الانضباط، والتأكد من حسن استغلال المحلات، وتحقيق السيولة المرورية داخل السوق، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على أملاك الدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وفرض سيادة القانون. ويأتي ذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

جاء ذلك بحضور النائب مصطفى جابر عوض عضو مجلس الشيوخ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، وشوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة، حيث تفقد المحافظ أرجاء السوق، واطلع على آلية إدارة المحلات، ومستوى الالتزام بالاشتراطات المنظمة.

إعادة طرح المحلات والحفاظ على حقوق الدولة

وخلال الجولة، وجه المهندس عمرو لاشين بإعادة طرح جميع المحلات من خلال الوحدة المحلية، مع اعطاء الأولوية للمؤجرين المتواجدين فعليا في المحلات، مع تقليل قيمة الإيجار عن القيمة السوقية الحالية لإعطاء الفرصة الاولى لهم، وفسخ العقود السابقة نظرا لقيام مؤجري المحلات بتأجيرها من الباطن بالمخالفة للعقد الموقع مع الوحدة المحلية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المستأجرين غير الملتزمين بسداد الضرائب والرسوم المستحقة، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة.

تنظيم السوق وتيسير حركة المواطنين

وفى ذات السياق، شدد محافظ أسوان على ضرورة إلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم المحددة لهم، وعدم التعدى على الممرات أو إشغالها، مع الاتفاق على مساحات محددة لكل محل بما لا يتعارض مع تيسير حركة المواطنين والمترددين على السوق، وتحقيق الانضباط الحضارى، مع المتابعة المستمرة من الوحدة المحلية لضمان الإلتزام الكامل بالتعليمات.

العمل بروح الفريق لخدمة المواطن

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والبرلمانية، وبروح الفريق الواحد، لتحقيق الانضباط فى مختلف القطاعات، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما يلبى تطلعات أهالى أسوان فى إطار الجمهورية الجديدة.

تشديد إجراءات الحماية المدنية بالسوق

شدد محافظ أسوان على ضرورة تعزيز منظومة الحماية المدنية داخل سوق إدفو، واتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بمنع نشوب أى حرائق، والحفاظ على سلامة المواطنين والمترددين على السوق.

ووجه المحافظ بسرعة مراجعة جميع المحال والأنشطة التجارية، مع فصل التيار الكهربائى عن المحال التى تمارس أنشطة تمثل خطورة، وخاصة الواقعة بالمناطق الضيقة التى يصعب وصول سيارات الإطفاء إليها، وذلك لحين توفيق أوضاعها واستيفاء اشتراطات السلامة والحماية المدنية. والتأكيد على تطبيق شرط الحصول على موافقة الحماية المدنية ضمن إجراءات إصدار وتجديد تراخيص المحال التجارية حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، ودعماً لجهود الدولة فى توفير بيئة آمنة داخل الأسواق.

تعكس هذه الجولة الميدانية حرص محافظة أسوان على المتابعة المستمرة للأسواق والمنشآت العامة، والحفاظ على حقوق الدولة، وفرض الانضباط، وتنظيم حركة المواطنين، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وتحقيق المصلحة العامة للمواطن الأسوانى.

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