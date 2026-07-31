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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوقف تعديا على 4 آلاف متر من أملاك الدولة داخل حديقة الأمل بإدفو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

رصد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة إدفو، حالة تعدٍ على أملاك الدولة داخل حديقة الأمل بوسط المدينة، حيث تبين قيام أحد الأشخاص باستغلال مساحة مرخص له بها لا تتجاوز 8 أمتار، ثم التوسع بالمخالفة، وتأجير باقي المساحات داخل الحديقة، بما يزيد على 4 آلاف متر مربع.

جاء ذلك بحضور النائب مصطفى جابر عوض، عضو مجلس الشيوخ، واللواء رماح السيد، السكرتير العام المساعد، وشوقي مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وعدد من القيادات التنفيذية.

إجراءات فورية وحاسمة

وعلى الفور، وجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تكليف قطاع الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن الموقع، وتحرير المحاضر اللازمة على المنظومة الإلكترونية، مع رصد جميع المخالفات، التي شملت التعدي على المسطحات الخضراء وإقامة مبانٍ بالمخالفة، تمهيدًا لإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

الحفاظ على أملاك الدولة

وأكد محافظ أسوان أن المحافظة لن تسمح بأي تعديات أو استغلال غير قانوني لأملاك الدولة أو المرافق العامة، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة، حفاظًا على المال العام، وتحقيقًا للانضباط، وترسيخًا لسيادة القانون.

إعادة طرح الموقع

وفي السياق ذاته، وجه المهندس عمرو لاشين بسرعة البدء في إجراءات إعادة طرح الموقع مرة أخرى، وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة، بما يحقق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، ويضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، ويسهم في تعظيم موارد المحافظة وتحقيق الصالح العام.

وتواصل محافظة أسوان جهودها لحماية أملاك الدولة، والتصدي لجميع صور التعديات، من خلال تطبيق القانون، والحفاظ على المال العام، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة بما يدعم خطط التنمية.

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