أهلاوي أنا والفخر ليا .. إمام عاشور يحتفل بتجديد عقده مع الأهلي

حرص إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، عقب إعلان تمديد تعاقده مع الفريق حتى عام 2030.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة له بقميص الأهلي، وعلق عليها قائلًا: «أهلاوي أنا والفخر ليا ❤️🦅».

وكان النادي الأهلي قد أعلن تمديد تعاقد إمام عاشور حتى عام 2030، ليواصل اللاعب مسيرته مع القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة.

وجاء تمديد عقد إمام عاشور خلال جلسة جمعته مع الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، الذي أنهى كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بتجديد التعاقد، بالتنسيق الكامل مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة.

وأكد إمام عاشور خلال جلسة تجديد تعاقده اعتزازه الكبير بالنادي الأهلي وجماهيره، معربًا عن امتنانه للدعم الذي يحظى به، ورغبته في استكمال مسيرته مع الفريق وتحقيق المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة.

وتأتي رسالة إمام عاشور لتؤكد تمسكه بالاستمرار داخل القلعة الحمراء، بعدما حسم الأهلي ملف تجديد عقده ليستمر مع الفريق حتى عام 2030.