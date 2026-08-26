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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد تفاجئ السوق بـSUV صينية الصنع مصممة لخوض سباقات الرالي

فورد
فورد
عزة عاطف

كشفت تفاصيل جديدة عن اتفاقية التعاون بين شركة “فورد” الأمريكية ومجموعة "جيلي" (Geely) الصينية، حيث تستعد فورد لإطلاق سيارة رياضية متعددة الاستخدامات SUV مدمجة تعتمد على منصة GEA الهيكلية المتطورة المخصصة للسيارات الكهربائية والهجينة، مع منح الهيكل الخارجي لمسات رياضية مستوحاة من سيارات الرالي لتمييز هويتها بصورة كاملة.

الاعتماد على منصة GEA وتنوع منظومات القوة

تعتمد السيارة الجديدة على المنصة العالمية الذكية GEA التي تطورها جيلي وتستخدمها في طرازات مثل "EX5" و"ستاراي". 

وتوفر المنصة خيارات متعددة لمنظومات الدفع (Multi-energy)، مما يسمح بتقديم السيارة بفئات هجينة قابلة للشحن بمقبس وأخرى كهربائية بالكامل. 

وحرص المصممون في فورد على إعطاء السيارة طابَعًا بصريًا ديناميكيًّا مستمَدًّا من تاريخ الشركة في سباقات الرالي، لتجنب التشابه مع طرازات جيلي المعتمدة على الهندسة الهيكلية ذاتها.

التصنيع المشترك في إسبانيا وموعد الطرح

تُصنع السيارة الجديدة في مصنع فورد بمدينة بلنسية الإسبانية بداية من عام 2028، في إطار مشروع مشترك يمتلك فيه الجانب الأمريكي نسبة 66% وجيلي نسبة 34% لرفع الطاقة الإنتاجية للمصنع. 

وتتشارك خطوط الإنتاج مع 1 طراز جديد مخصص للطرق الوعرة ينتمي لعائلة “برونكو” إلى جانب 2 طراز كهربائي يحملان علامة جيلي، مما يعزز قدرة فورد على المنافسة في الأسواق الأوروبية بكفاءة عالية وتكلفة إنتاج اقتصادية.

فورد وجيلي سيارات فورد 2028 منصة GEA الكهربائية سيارات SUV مدمجة

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