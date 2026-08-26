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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استمرار أعمال تطوير وتنفيذ المرافق والطرق ورفع كفاءة بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
آية الجارحي

واصل جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أعمال تطوير وتنفيذ مشروعات المرافق والطرق ورفع الكفاءة بمناطق «بيت الوطن» بمدينة القاهرة الجديدة.

ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات بالمدن الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمختلف الأعمال الجاري تنفيذها، والتنسيق الكامل بين القطاعات والجهات المعنية، لضمان تنفيذ مشروعات التطوير بصورة متكاملة، وفق البرامج الزمنية المحددة، وبما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت الوزيرة على أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق والطرق بمناطق «بيت الوطن»، بالتوازي مع أعمال تنسيق الموقع والزراعة والتشجير والإنارة والنظافة، بما يضمن الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة، وتهيئة البيئة العمرانية الملائمة لاستكمال معدلات التنمية بها، مع التأكيد على ضرورة التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على سير الأعمال.

وفي هذا الإطار، تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا من المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، بشأن أعمال تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق والكهرباء لقطع أراضي مشروع «بيت الوطن» بالحيين الأول والثاني بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة، إلى جانب الأعمال التمهيدية اللازمة لاستكمال تنفيذ الطرق، وأعمال رفع كفاءة شبكة الإنارة، من خلال استكمال تركيب كشافات الإنارة وإنارة الطرق والمحاور، بما يسهم في تحسين مستوى الرؤية ورفع كفاءة الحركة المرورية داخل المنطقة.

وأشار المهندس أحمد علي إلى أن الأعمال يتم تنفيذها ضمن خطة متكاملة تستهدف استكمال أعمال البنية الأساسية، ورفع كفاءة الطرق والمرافق، وتحسين مستوى الخدمات، والارتقاء بالمظهر الحضاري بمناطق «بيت الوطن»، بما يتواكب مع معدلات التنمية العمرانية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مضيفًا أن أعمال النظافة ورفع المخلفات متواصلة بالطرق والمحاور والمناطق الجاري تطويرها، مع تكثيف الأعمال للحفاظ على نظافة المنطقة وتهيئة المواقع لاستكمال أعمال التطوير، لتحقيق التكامل بين مختلف عناصر التنمية الجاري تنفيذها.

كما تشمل الأعمال تجهيز وتطوير أعمال الزراعة والتشجير والجزر والمسطحات الخضراء في عدد من مناطق المشروع، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية والارتقاء بالمظهر العام لمناطق «بيت الوطن»، وتحقيق المزيد من التنسيق الحضاري للمواقع.

ويجري كذلك تنفيذ التجهيزات الخاصة بالخدمات والمقار الحكومية بالمنطقة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال البنية التحتية والطرق والمرافق، بما يدعم جاهزية المنطقة لتوفير الخدمات المختلفة، ويعزز مقومات التنمية العمرانية بها.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو استكمال منظومة التنمية بالمدن الجديدة، ورفع كفاءة شبكات البنية الأساسية والخدمات، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بالمستوى الحضاري والعمراني، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تواكب احتياجات المواطنين ومعدلات النمو والتنمية المتسارعة.

القاهرة الجديدة بيت الوطن شبكات البنية الأساسية المجتمعات العمرانية الإسكان

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