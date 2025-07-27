سهرة غنائية لـ ريهام عبد الحكيم فى صيف الأوبرا 2025 باستاد الإسكندرية

يقام فى التاسعة مساء الثلاثاء ٢٩ يوليو حفلاً للنجمة ريهام عبد الحكيم بقيادة المايسترو أحمد عامر ويسبقها فاصلاً بعنوان شباب فى شباب لمطربى الموسيقى العربية بالأوبرا محمد حسن، فرح الموجى ومحمد الخولى استمراراً لفعاليات صيف الاوبرا 2025 الذي أطلقته وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع محافظة الأسكندرية، لأول مرة بإستاد الإسكندرية الدولي.

وتغني ريهام عبد الحكيم نخبة من الأعمال التراثية والمعاصرة منها التوبة، أنا بعشقك، آه يا أسمرانى اللون، أكدب عليك، بتونس بيك، بتسأل ليه على، توبى، جاى على بالى، جانا الهوى، ريح قلبى معاك، شكله طيب، على صوتك، فيها حاجه حلوة، لولا الملامة، مالى، نسم علينا الهوى، وحشتنى، غنى لى شوى وسيرة الحب .

وقبلها يشدو نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا محمد حسن، فرح الموجى ومحمد الخولى بمجموعة من المؤلفات الشهيرة منها على الضحكاية، عمار يا إسكندرية، سواح، أما براوة، حنا السكران، الليلة يا سمرا، إتحدى العالم، قلبى عشقها وغيرها.

يأتى الحفل كأمسية فنية تجسّد أحد مسارات الثقافة المصرية ودار الأوبرا للمزج بين الأصالة والحداثة وتعكس الإلتزام بنشر الإبداع الجاد فى المجتمع .