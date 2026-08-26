مدبولي: تقرير شامل للرأي العام في أكتوبر يوضح إنجازات الدولة وحجم الإنفاق

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة التي نستقي منها المُثل العليا والقدوة الحسنة، ومصرنا الغالية وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في خير ونماء وازدهار.



وبهذه المناسبة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد صباح اليوم، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، مضيفا: هناك عدة تكليفات للحكومة تضمنتها الكلمة التي ألقاها فخامة الرئيس في الاحتفالية، من بينها إعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة خلال السنوات الماضية، وعرضها على المواطنين خلال شهر أكتوبر القادم؛ للوقوف بصورة شاملة على حجم الجهود المبذولة، والأموال التي تم إنفاقها، والنتائج المحققة.



كما تضمنت التكليفات الرئاسية للحكومة ووزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة ضبط الأسواق باستمرار، والمتابعة الميدانية، والتوسع في المبادرات وفي منافذ البيع الحكومية، وضرورة إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب.. مستعرضا باقي التوجيهات الرئاسية.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية، وتكثيف الجهود المبذولة في كل مجالات العمل، وتوضيح الحقائق أمام المواطنين.

وخلال الاجتماع، تناول رئيس مجلس الوزراء عددا من النشاطات الرئاسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي تركزت في جانب منها على متابعة عدد من الملفات في قطاعات الدولة، ومنها الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بمختلف مناطق البحث والاستكشاف بالمحافظات المختلفة، وكذا مدى توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية، والخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، بما يضمن استقرار الأسواق، واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.



وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن فخامة الرئيس وجه بضرورة توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الشركاء الأجانب على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة معدلات الإنتاج، مع العمل على تذليل أية تحديات قد تواجه تنفيذ برامج العمل لتحقيق زيادة ملموسة في الإنتاج، مضيفا: تعمل الحكومة على تحويل مستهدفات قطاع البترول إلى برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للمتابعة والقياس؛ سعيا لتحقيق نقلة نوعية لتعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.



وفي السياق نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء لاستقبال فخامة الرئيس للرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، وما تضمنه اللقاء من استعراض مستجدات أعمال وأنشطة ومشروعات الشركة في مصر، وخططها المستقبلية لتكثيف برامج الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عامي 2026- 2027، موضحا أن هناك توجيها من فخامة الرئيس بضرورة استمرار مسيرة التعاون المثمرة بين مصر والشركة، من خلال توسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج لتعزيز التكامل الإقليمي، وترسيخ دور الدولة كمركز لتداول وإسالة وتصدير الغاز.



كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للملف الآخر الذي يحرص فخامة الرئيس على تناوله في اجتماعات متواصلة، وهو مستجدات ملفات عمل وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بجميع المدارس والمعاهد والجامعات المصرية.

وقال رئيس الوزراء: لدينا توجيه من فخامة الرئيس بتكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي، وهو ما تحرص عليه الحكومة، فضلاً عن تعزيز حوكمة المصروفات المدرسية بما يخفف الأعباء المالية عن الطلاب وأولياء الأمور، وتسعى الحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.



أما بشأن التعليم الجامعي، فقد شدد سيادته في هذا الصدد على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لضمان مستوى جودة التعليم الجامعي وجودة الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يحرص على عقد اجتماعات دورية مع السيد وزير التعليم العالي؛ لاستعراض مختلف المقترحات لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في بناء الإنسان المصري، وضمان الجودة وتنمية الجدارات، بالإضافة إلى تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.



وخلال الاجتماع، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن مشاركته، على رأس وفد رفيع المستوى، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات افتتاح مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية بتنزانيا، الذي نفذه التحالف المصري "المقاولون العرب- السويدي إليكتريك".، مؤكدا أن هذه المشاركة تعتبر تجسيداً لتوجه الدولة المصرية نحو تحقيق المزيد من أوجه التعاون الأفريقي – الأفريقي، وإقامة الشراكات الاستراتيجية الناجحة مع دول القارة، تحقيقا لأوجه التنمية المستدامة، وذلك من خلال ما يتم تنفيذه بالمشاركة من مشروعات تنموية في مختلف القطاعات والمجالات تستهدف المزيد من التقدم لمختلف شعوب القارة الأفريقية.



كما تطرق رئيس الوزراء للشأن الاقتصادي، وفي هذا الصدد أشار إلى اللقاءات المستمرة مع السيد محافظ البنك المركزي في إطار التنسيق الدوري لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، لافتا إلى أنه عقد لقاء هذا الأسبوع مع السيد المحافظ، والذي تم خلاله استعراض عدد من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري، ومن بينها الجهود التنسيقية المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، بالإضافة إلى جهود زيادة التدفقات الدولارية، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بالإضافة إلى الجهود التنسيقية لضمان توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.



وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس الوزراء: نتابع مختلف التطورات الجارية على الساحة العالمية فيما يخص تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، ولاسيما فيما يتعلق ما تم إعلانه مؤخرا عن بعض العقوبات الاقتصادية على إيران، وتأثير ذلك على أسعار النفط، وسلاسل الإمداد، وغيرها، مضيفا أنه رغم تذبذب أسواق النفط عقب الإعلان عن هذه العقوبات، إلا أن الأسواق لا تزال في مرحلة تقييم تلك الضغوط الاقتصادية.