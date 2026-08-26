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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا يستطيع الوصول إلى أفضل مستوياته.. فليك يكشف مفاجأة عن لامين يامال

لامين يامال
لامين يامال
علا محمد

وجه الألماني هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، رسالة إلى جماهير النادي بشأن حالة النجم الشاب لامين يامال، مؤكدًا أن اللاعب لا يستطيع الوصول إلى أفضل مستوياته في الوقت الحالي، بعد معاناته من صداع عقب مباراة إلتشي.

وقال فليك عن لامين يامال: «لامين يامال عانى من صداع بعد مباراة إلتشي، وفي الوقت الحالي لا يمكنه أن يكون في أفضل مستوياته، وهذا أمر طبيعي».

وأضاف المدير الفني لبرشلونة: «أنا ممتن جدًا لأنه لعب 60 دقيقة، وكان له دور في الهدفين الأول والثاني، لقد ساعدنا كثيرًا، وهو في حالة جيدة».

وأوضح فليك أن تراجع مستوى لامين يامال خلال الفترة الحالية أمر طبيعي في ظل معاناته عقب مواجهة إلتشي، مشيرًا إلى أن اللاعب في حالة جيدة وقادر على مساعدة الفريق، رغم عدم وصوله إلى كامل جاهزيته الفنية والبدنية.

وتأتي تصريحات فليك لطمأنة جماهير برشلونة بشأن حالة لامين يامال، خاصة مع استمرار اعتماد المدير الفني الألماني على اللاعب الشاب خلال مباريات الفريق الأخيرة.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو، غدًا الخميس، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى بالدوري الإسباني لموسم 2026-2027، حيث يترقب الفريق الكتالوني مواصلة نتائجه الإيجابية، وسط اهتمام بحالة لامين يامال قبل المواجهة المرتقبة.

الألماني هانسي فليك برشلونة الشاب لامين يامال لامين يامال إلتشي المدير الفني لفريق برشلونة

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