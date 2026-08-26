ترامب: دمرنا 20 زورقا إيرانيا ونسيطر على الوضع.. والمواجهة مع طهران بلا جدول زمني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني، مشيرًا إلى أن العمليات ستستمر مهما تطلب الأمر، ومعلنًا تحقيق ما وصفه بـ«النصر الكبير» ضد طهران قريبًا.

وقال ترامب إن القوات الأمريكية دمرت 20 زورقا إيرانيا خلال الليلة الماضية، مضيفا: لقد قضينا على البحرية الإيرانية».

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة تمتلك «قوة مالية هائلة»، معتبرًا أن هذه القوة ستقود إلى تحقيق نصر كبير ضد إيران.

وفيما يتعلق بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قال ترامب إنه يعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة، مؤكدًا أكثر من مرة أنه لا يظن أن خامنئي قتل.

وأضاف ترامب أن واشنطن «تسيطر على الوضع تمامًا»، وأنها تراقب التحركات في منطقة الحصار، لكنه اعتبر أن الإيرانيين «ليسوا المجموعة الأكثر نزاهة» لعقد صفقة معها.

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الأوضاع الداخلية في إيران، زاعمًا أن معدل التضخم بلغ 300%، وأن الجنود الإيرانيين لا يتلقون رواتبهم، فيما أصبحت العملة الإيرانية «بلا قيمة تقريبًا» على حد قوله.

كما قال ترامب إنه من الصعب جدًا الاحتجاج بوجود أشخاص داخل إيران مستعدين لإطلاق النار والقتل، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المواجهة مع طهران ستستمر حتى تحقيق أهدافها.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة حققت، بحسب وصفه، «النصر في فنزويلا»، مضيفا: سنحقق نصرًا كبيرًا في إيران قريبًا جدًا».