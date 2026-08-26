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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فينورد يمنع جماهيره من حضور المباراتين القادمتين خارج أرضه

فينورد
فينورد
مجدي سلامة

قرر نادي فينورد عدم السماح لجماهيره من خارج أرضه بحضور المباراتين القادمتين بعد أن أطلق مشجعوه ألعابًا نارية أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص وتسببت في توقف مباراة الفريق في الدوري الهولندي أمام كامبور ليواردن يوم الأحد.

ويمنع فينورد جماهيره من دخول مدرجات مشجعيه في ملعبي نيميجن وزفوله الشهر المقبل.

وقال النادي يوم الأربعاء: "قررت إدارة النادي اتخاذ هذا القرار عقب حادثة الألعاب النارية التي أثارت جدلًا واسعًا وغير المقبولة بتاتًا في ليواردن يوم الأحد الماضي".

غرامة كبيرة
 

ويواجه نادي فينورد غرامة مالية كبيرة بسبب الحادث الذي وقع في ليواردن، حيث تعرض مشجعو الفريق المضيف لحروق وإصابات في السمع وإصابات في العين، وتوقفت المباراة لمدة 20 دقيقة تقريبًا في الشوط الأول، بعد أن أشعل مشجعو الفريق الضيف عددًا كبيرًا من الشعلات الحمراء وألقوا الألعاب النارية.

فينورد جماهيره نادي فينورد

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