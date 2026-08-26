المغربي أيوب بوعدي بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي: التواجد هنا حلم كبير

تحدث المغربي أيوب بوعدي، لاعب مانشستر سيتي الجديد، عن انتقاله إلى صفوف الفريق الإنجليزي، معربًا عن سعادته الكبيرة بخوض تجربة جديدة مع أحد أبرز أندية العالم.

وقال بوعدي، خلال تصريحات تلفزيونية: «مانشستر سيتي أفضل نادٍ في العالم، والتواجد هنا حلم كبير. ما زلت في الـ18 من عمري ولدي الكثير لأتطور فيه، وهذا أفضل مكان لذلك».

وأضاف اللاعب الشاب: «أحب أسلوب لعب السيتي، فهو نادٍ بُني من أجل تحقيق الانتصارات. أنا لاعب جماعي، وهدفي تحقيق التوازن ومساعدة زملائي وتقديم كل ما لديّ من أجل الفريق».

وأكد بوعدي أن انتقاله إلى مانشستر سيتي يمثل خطوة مهمة في مسيرته، خاصة في ظل صغر سنه ورغبته في مواصلة التطور واكتساب المزيد من الخبرات خلال السنوات المقبلة.

ويطمح اللاعب المغربي إلى الاستفادة من العمل داخل منظومة مانشستر سيتي، والتطور تحت قيادة الجهاز الفني، إلى جانب المنافسة على حجز مكان له ضمن صفوف الفريق الأول.

وتأتي تصريحات بوعدي بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي، في خطوة جديدة بمسيرته الكروية، وسط آمال كبيرة بأن يصبح أحد العناصر المهمة في الفريق خلال الفترة المقبلة.