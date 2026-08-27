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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول تعليق من محمود عامر بعد أزمة التأمين الصحي | خاص

الفنان محمود عامر
الفنان محمود عامر
أوركيد سامي

انتهت الأزمة التي تعرض لها الفنان محمود عامر داخل المجمع الطبي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد استجابة سريعة من المسؤولين والتواصل معه لبحث تفاصيل الواقعة التي حدثت أمس، في خطوة وصفها عامر بالإيجابية، مؤكدًا أن المشكلة تم حلها اليوم بعد توضيح ملابساتها.

وقال الفنان محمود عامر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إنه تلقى تواصلًا سريعًا من الدكتور محمد عبد العزيز أمين، مدير عيادات المجمع الطبي بمدينة السادس من أكتوبر، والدكتور مهاب وليد الصغير، مدير المجمع الطبي بالسادس من أكتوبر، حيث تم الاستماع إلى تفاصيل ما حدث ومناقشة الموقف بشكل كامل.

وأوضح عامر أن المسؤولين أكدوا له أن ما حدث كان نتيجة سوء تفاهم، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر وسرعة الاستجابة أسهما في احتواء الموقف وإنهاء الأزمة بصورة طيبة، وهو ما جعله يؤكد أن الأمر أصبح منتهيًا ولا توجد مشكلة قائمة.

وأشار الفنان محمود عامر إلى أنه عندما تحدث عن الواقعة في البداية، كان هدفه نقل الصورة كما حدثت بالفعل، ووضع المسؤولين وأولي الأمر أمام تفاصيل الموقف، معربًا عن تقديره للاستجابة السريعة والتحرك من جانب المسؤولين عقب وصول الصورة إليهم.

وأكد أن سرعة التعامل مع شكوى المواطن تمثل أمرًا مهمًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالخدمات الطبية واحتياجات المرضى، لافتًا إلى أن الهدف في النهاية ليس تصعيد الأزمات، وإنما الوصول إلى حلول حقيقية تضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأضاف محمود عامر أن ما حدث ربما يكون «رب ضارة نافعة»، معربًا عن أمله في أن تكون الواقعة دافعًا لمزيد من التطوير والتحسين في مستوى الخدمات المقدمة داخل فروع التأمين الصحي في مصر.

وشدد على أن المرضى، وبصفة خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، يحتاجون إلى معاملة تليق بهم وتراعي ظروفهم، مؤكدًا أن هذه الفئة قدمت الكثير من الجهد والإخلاص خلال سنوات عملها، وتستحق كل رعاية وتقدير واهتمام.

وأوضح عامر أن جودة الخدمة الطبية لا تتوقف فقط على الإمكانيات، وإنما تشمل أيضًا طريقة التعامل مع المريض، والاستماع إليه، ومراعاة ظروفه، وسرعة التعامل مع أي مشكلة قد تواجهه أثناء تلقي الخدمة.

كما وجه الفنان محمود عامر رسالة تقدير إلى الأطباء الذين يؤدون عملهم بإخلاص ويتعاملون مع المرضى بما يرضي الله، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة مراعاة الضغوط التي يتعرض لها الأطباء والعاملون في القطاع الطبي، لأن الطبيب في النهاية إنسان وقد يتعرض لضغوط كبيرة أثناء أداء عمله.

وأكد أن العلاقة بين الطبيب والمريض يجب أن تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، وأن توفير بيئة عمل مناسبة للأطباء ينعكس في النهاية على جودة الخدمة التي يحصل عليها المريض.

وأعرب عامر عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا محسوسًا وملموسًا في الخدمات المقدمة داخل مختلف فروع التأمين الصحي، وأن تكون هناك استجابة سريعة لأي شكاوى أو ملاحظات من المواطنين، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة وتحقيق مزيد من الراحة للمرضى.

وفي ختام تصريحاته، أكد محمود عامر أن الأزمة انتهت بعد التواصل مع المسؤولين وتوضيح سوء التفاهم الذي حدث، مقدمًا الشكر لكل مسؤول يتحرك سريعًا من أجل المواطنين ويعمل على حل مشكلاتهم.

واختتم قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل شيء»، معربًا عن تفاؤله بأن يكون القادم أفضل، وأن تتحول مثل هذه المواقف إلى فرصة حقيقية لتحسين الخدمات وتعزيز التواصل بين المسؤولين والمواطنين.

الفنان محمود عامر اخبار الفن نجوم الفن

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