رئيس الوزراء الصومالي يبحث مع نظيره القطري القضايا الإقليمية والدولية

بحث رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، خلال لقائه، مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و قدّم رئيس الوزراء الصومالي، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- اليوم الأحد، خلال زيرته الرسمية التي قام بها إلى قطر، إحاطةً حول مستجدات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الصومال ، وما تحقق من تقدم خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الجهود والإنجازات التي تبذلها الحكومة الصومالية في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مؤسسات الدولة.

كما تناول الجانبان، خلال اللقاء، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما الموضوعات المرتبطة بالأمن والسلام والتعاون الدولي، وسبل تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى دعم أمن واستقرار المنطقة، ومعالجة التحديات التي قد تؤثر في حرية وانسيابية حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية.

من جهته، أكد عمق ومتانة العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين، وحرص دولة قطر على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.