تعادل مثير بين الحزم والشباب في ختام الجولة الرابعة بالدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة الحزم أمام الشباب، التي أقيمت مساء اليوم الأحد 30 أغسطس 2026، على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

الشباب يتقدم بهدف روجر مارتينيز

ونجح الشباب في افتتاح التسجيل مع بداية الشوط الثاني، بعدما أحرز المهاجم الكولومبي روجر مارتينيز الهدف الأول في الدقيقة 48، مستفيدًا من تمريرة قائد الفريق يانيك كاراسكو، ليمنح «الليث» الأفضلية في المباراة.

الحزم يخطف التعادل في الوقت القاتل

وحاول الحزم العودة إلى اللقاء خلال الدقائق المتبقية، حتى حصل على ركلة جزاء في الوقت بدلًا من الضائع، تمكن أفيميكو بولولو من ترجمتها إلى هدف التعادل في الدقيقة 90+5، ليمنح فريقه نقطة ثمينة في اللحظات الأخيرة.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، حيث تعرض مدافع الشباب ضاري العنزي للطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 90+7، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

موقف الحزم والشباب في جدول الدوري

وبهذا التعادل، رفع كل فريق رصيده إلى 4 نقاط بعد مرور أربع جولات من المسابقة.

ويحتل الحزم المركز العاشر برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الشباب في المركز الثالث عشر بالرصيد ذاته.