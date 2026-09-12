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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد إصابة عمرو الجزار.. الأهلي يحدد أولوياته لتدعيم الدفاع في يناير

عمرو الجزار
عمرو الجزار
سارة عبدالله

كشف الإعلامي أمير هشام، عن تحركات النادي الأهلي لتعويض غياب عمرو الجزار، مدافع الفريق، بعد تعرضه للإصابة، مشيرًا إلى أن هناك عدة خيارات مطروحة أمام إدارة الكرة لتدعيم الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح أمير هشام عبر برنامج «مودرن سبورتس» المذاع على قناة Modern MTI: أن الجهاز الفني للأهلي يمتلك حاليًا 4 مدافعين في الخط الخلفي، هم هادي رياض وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأشرف داري، إلى جانب وجود عناصر تستطيع اللعب في مركز قلب الدفاع، مثل محمد هاني وأحمد رضا.

وأشار إلى أن الأهلي يمتلك عدة حلول في مركز الظهير الأيمن، أبرزها أكرم توفيق وأحمد عيد وكريم فؤاد، لكن الاتجاه الحالي قد يكون الاعتماد على محمد هاني في مركز قلب الدفاع حال الحاجة إليه.

وأكد أن تدعيم مركز قلب الدفاع يأتي ضمن أولويات الأهلي في يناير المقبل، موضحًا أن النادي سيبحث عن مدافع مصري، ولن يكون التعاقد مع لاعب أجنبي هو الخيار الأول، على أن يتم اللجوء لهذا الحل فقط في حال رحيل أشرف داري أو رضا سليم.

وكشف أمير هشام أن محمد عبدالمنعم، مدافع الأهلي السابق والمحترف في نيس الفرنسي، يأتي على رأس الخيارات المطروحة لتدعيم الفريق، موضحًا أن النادي كان يرغب في إعادته خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن اللاعب فضل الاستمرار في أوروبا وتقييم موقفه مع نيس.

وأضاف أن مطالب عبدالمنعم المالية وصلت في وقت سابق إلى 3 ملايين دولار، وهو ما يجعل عودته صعبة، خاصة أن اللاعب بدأ يحصل على فرصة للمشاركة مع نيس، وكان أساسيًا في المباراة الأخيرة، وبالتالي فإن استمراره في التشكيل وتقديم المستوى المنتظر سيجعلان عودته إلى الأهلي أمرًا بالغ الصعوبة.

ويأتي حسام عبدالمجيد، مدافع الزمالك السابق والمحترف في بلغاريا، ضمن الخيارات الموجودة على حسابات الأهلي، خاصة أنه أصبح لاعبًا متاحًا بعد رحيله عن القلعة البيضاء، وهو ما قد يدفع مسؤولي النادي إلى بحث إمكانية التفاوض معه خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى وجود عمر فايد، المحترف في إيطاليا، ضمن قائمة الخيارات، خاصة أن الأهلي سبق أن تواصل بشأنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن هناك بعض التحفظات الفنية ظهرت بعد متابعة مسؤولي النادي لعدد من مبارياته بشكل كامل.

وعلى الصعيد المحلي، يبرز مصطفى إبراهيم، لاعب الاتحاد السكندري، ضمن الخيارات المطروحة، إلى جانب محمود الجزار، مدافع البنك الأهلي، الذي كان مرشحًا للانتقال إلى الأهلي في وقت سابق، قبل أن يتجه النادي وقتها للتعاقد مع عمرو الجزار الذي تعرض للإصابة مؤخرًا.

أمير هشام النادي الأهلي عمرو الجزار الأهلي

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