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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد جاد الله: لا توجد مؤشرات للتفاؤل مع عموتة.. وعمر فايد الأفضل لتدعيم دفاع الأهلي

الحسين عموتة
الحسين عموتة
ميرنا محمود

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق لم يقدم حتى الآن ما يدعو للتفاؤل بشأن تألقه تحت قيادة حسين عموتة، مشيرًا إلى وجود عدد من المشاكل التي تحتاج إلى تدخل سريع.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC":"مفيش أي مؤشرات تؤدي للتفاؤل بتألق الأهلي مع حسين عموتة، والفريق حقق الفوز في 3 مباريات بأداء غير مقنع، وتعادل مع المقاولون العرب، وده أمر غير مقبول، خاصة إن الفريق بينافس على اللقب".

وأضاف: "في ترقب من جماهير الأهلي لشغل حسين عموتة، وهيكون فيه صبر من الأهلي على عموتة حتى نهاية الدور الأول".

وتابع: "لو النتائج ساءت في المباريات القادمة قبل يناير، الأهلي مش هيصبر كتير، خاصة إن الصفقات جت وفق اختيارات عموتة، وفيه قصور في بعض المراكز تسبب في مشاكل للفريق، زي مركز رأس الحربة، رغم التعاقد مع 3 مهاجمين، لكن ولا لاعب فيهم ظهر بشكل جيد".

وواصل: "بسبب مشكلة الهجوم، حسين عموتة لحد الآن مستقرش على المهاجم الأساسي للفريق".

وقال: "جراديشار أفضل من مهاجمي الأهلي الحاليين، وهما مبيمتلكوش أي حلول فردية".

وعن مركز زيزو، أوضح: "اللعب في وسط الملعب مش مناسب لإمكانيات زيزو، والأفضل له التواجد في مركز الجناح".

وأضاف: "أي لاعب مستواه متراجع في الأهلي يقعد ويلعب لاعب غيره، والأفضل تواجد أكرم توفيق بدلًا من محمد هاني في التشكيل الأساسي".

وعن تدعيم خط الدفاع، قال: "الأهلي محتاج يتعاقد مع مدافع في يناير، خاصة إن المركز ده بيعاني من أزمة من قبل إصابة عمرو الجزار، والأيام أثبتت إن رحيل رامي ربيعة كان قرار غلط".

وتابع: "الأفضل لتدعيم دفاع الأهلي محمد عبدالمنعم في حالة جاهزيته بشكل جيد، وبعده عمر فايد، ولو فيه إمكانية يبقى ضم حسام عبدالمجيد لو متاح".

وأوضح: "عمر فايد هيكون مفيد للأهلي، لأنه عنده مميزات الفريق محتاجها، وهو هيفيد الفريق أكتر من حسام عبدالمجيد".

وعن مباراة أبوقير للأسمدة، قال: "أعتقد إن حسين عموتة هيجري تغييرات في تشكيل الفريق أمام أبوقير للأسمدة، لأن بعض اللاعبين مظهروش بشكل جيد في المباريات اللي شاركوا فيها".

واختتم خالد جاد الله تصريحاته قائلًا: "يجب مشاركة إمام عاشور في مباراة أبوقير للأسمدة، ومن غير المقبول جلوس اللاعب على مقاعد البدلاء في ظل الإمكانيات اللي بيمتلكها".

خالد جاد الله الأهلي محمد شبانة الحسين عموتة

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