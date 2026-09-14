محمد عدوية: أبويا نصحني أقدم لون مختلف.. وقال لي «خليك نفسك»

أكد الفنان محمد عدوية أن والده الفنان الراحل أحمد عدوية كان حريصًا على أن يقدم له لونًا فنيًا مختلفًا، مشيرًا إلى أن النصيحة التي تلقاها كانت أن يحافظ على شخصيته الفنية وألا يقلد أحدًا.

وقال محمد عدوية، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن «أبويا كان عاوزني أغني لون غير لونه، وقال لي: خليك نفسك»، موضحًا أنه يسعى دائمًا إلى تقديم أعمال تحمل بصمته الخاصة وتكون مختلفة عن السائد.

الدراما والحزن

وكشف عدوية عن تفاصيل ألبومه الجديد، موضحًا أنه يتضمن 10 أغنيات، تنقسم إلى 5 أغنيات صيفية تحمل أجواء البهجة والفرح، و5 أغنيات شتوية تميل إلى الدراما والحزن.

