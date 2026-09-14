فتح 284 منفذا للسلع المخفضة.. وجناح كامل للمواد الغذائية في معارض أهلا رمضان وأهلا مدارس

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إنه تم فتح 284 منفذًا للسلع المخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بشأن توفير السلع في مختلف المناطق.

وأضاف خلال برنامج من ماسبيرو عبر القناة الأولى أن معارض "أهلًا رمضان" و"أهلًا مدارس" تتضمن أجنحة كاملة للمواد الغذائية، مشيرًا إلى افتتاح 22 معرضًا على مستوى محافظة الجيزة، تضم الأدوات المدرسية والسلع الغذائية.

وأوضح أن منتجات الأجبان شهدت إقبالًا كبيرًا خلال الفترة الحالية بالتزامن مع دخول المدارس واحتياجات الأسر لإعداد الساندويتشات للأبناء، إلى جانب الأرز والسكر والزيت، مؤكدًا أن المعروض من السلع أكبر من المطلوب ولا توجد مشكلة في الكميات المتاحة.