مع أول يوم دراسة.. مفيدة شيحة تستعيد ذكرياتها: «كنت باخد سندوتشين وبَلبس نفس الشنطة»

استعادت الإعلامية مفيدة شيحة ذكريات أول يوم دراسة، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، موجهة رسالة من القلب إلى الآباء والأمهات والطلاب والمعلمين.

وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «الستات» المذاع عبر قناة «النهار وان»، مساء اليوم الأحد: «مكنتش من الطلاب اللي من أحلامهم إن كل سنة أجيب شنطة جديدة، وكل سنة ممكن أروح بنفس الشنطة المدرسة».

وأضافت: «شنطة المدرسة دلوقتي بتعدي 5 آلاف جنيه علشان هي ماركة، ودي مصيبة في حد ذاتها».

وتابعت مفيدة شيحة مستعيدة تفاصيل أيام الدراسة: «كنت باخد سندوتشين، جبنة بيضة وجبنة رومي».

وأشارت إلى اختلاف متطلبات الدراسة في الوقت الحالي مقارنة بما كانت عليه في الماضي، مؤكدة أن ذكريات المدرسة تظل حاضرة في وجدان الكثيرين مع بداية كل عام دراسي جديد.

ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، وجهت الإعلامية مفيدة شيحة رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدة أن بداية الدراسة تمثل مرحلة جديدة تحتاج إلى الاستعداد النفسي وتحمل المسؤولية، قائلة إن الأهم من تجهيز الشنطة والملابس هو أن يشعر الأبناء بدعم أسرهم وتشجيعهم، وأن تكون المدرسة فرصة للتعلم وبناء الشخصية واكتساب الخبرات، متمنية لجميع الطلاب عامًا دراسيًا ناجحًا ومليئًا بالإنجازات.