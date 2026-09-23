طارق مصطفى: الفيصلي فريق كبير وعريق.. وهدفنا هذا الموسم مواصلة المشوار في آسيا

أكد طارق مصطفى المدير الفني لنادي الفيصلي الأردني على أهمية البداية المميزة مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وقال طارق مصطفى في تصريحاته لـ ستاد المحور: حققنا لقب السوبر الأردني بعد الفوز على فريقين كبار بحجم الوحدات ثم الحسين إربد بطل الدورى والكأس 3 سنوات.

وأضاف: حاليًا نصدر ترتيب مسابقة الدوري الأردني بعد الفوز على البقعة برباعية ومرور 3 جولات من البطولة.

وتابع: بطولة دوري أبطال آسيا 2 لعبنا أمام الريان القطري وخسرنا بنتيجة 4 / 3، واجهنا فريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى بقيمة 75 مليون دولار وهذه هي الخسارة الوحيدة لنا منذ بداية الموسم.

واختتم: الفيصلي فريق كبير وعريق وهدفنا هذا الموسم مواصلة المشوار في آسيا وحصد لقب الدورى الأردني.