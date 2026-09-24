عودة شخص من ذوى الهمم بعد تغيبه عن المنزل بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة القائم على النشر من تغيب نجله عقب خروجه من منزله بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية من (مشرف أمن إدارى - مقيم بدائرة القسم) بتغيب نجله (29 سنة – يعانى من إضطرابات نفسية) بتاريخ 19/ الجارى عقب خروجه من منزله ، وبتاريخ 23/ الجارى حضر المُبلغ للقسم وبرفقته نجله وقرر بعودته للمنزل من تلقاء نفسه، ولم يصبه مكروه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتم أخذ التعهد اللازم على المُبلغ بحسن رعاية نجله.