مجسداً بوتين.. جود لو يحضر عرض فيلمه The Wizard Of The Kremlin في مهرجان فينيسيا

حضر النجم البريطاني جود لو العرض العالمي الأول لفيلمه الجديد “The Wizard of the Kremlin – ساحر الكرملين” ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث لفت الأنظار بأدائه المثير للجدل لدور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الفيلم من إخراج الفرنسي أوليفييه عِسيّاس، وهو مأخوذ عن الرواية الشهيرة للكاتب جوليانو دا إمبولي، ويستعرض مسار صعود بوتين إلى السلطة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، من خلال رواية الأحداث على لسان مستشار سياسي خيالي يدعى فاديم بارانوف، يلعب دوره الممثل الأميركي بول دانو.

وأكد جود لو خلال المؤتمر الصحفي أنه لم يخش الانتقادات أو التبعات السياسية الناتجة عن تجسيد شخصية بوتين، موضحًا أن العمل “لم يكن يسعى لإثارة الجدل بقدر ما كان يبحث عن تقديم قراءة إنسانية وسياسية معمّقة للمرحلة”.

وأضاف جود لو: “الفيلم يطرح أسئلة عن السلطة والدعاية وكيف يمكن أن تتحول السياسة إلى أداة للهيمنة والسيطرة”، مشددًا على أن شخصية بوتين في الفيلم ليست محورًا منفردًا، بل جزء من قصة أوسع عن روسيا المعاصرة.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب جود لو وبول دانو، النجمة السويدية أليشيا فيكاندر التي تلعب دور شخصية ترمز إلى الحرية، إضافة إلى توم ستوردج وجيفري رايت.

وقد جرى تصوير العمل في لاتفيا نظرًا لاستحالة التصوير داخل روسيا بسبب الظروف السياسية الراهنة.

يمتد الفيلم على مدى 156 دقيقة، ويتناول الحقبة ما بين التسعينات وحتى عام 2014، متناولًا دور الإعلام في صياغة الوعي الجماعي والتأثير في مسار السياسة الروسية.