بني سويف تبحث حلول ازدحام خطوط النقل الجماعي وتدرس مد فترة التقديم

عقد كامل علي غطاس السكرتير العام لمحافظة بني سويف اجتماع مجلس إدارة مشروع موقف سيارات النقل الجماعي، وذلك بحضور مدير مشروع المواقف العقيد وائل غريب ، ورؤساء المدن، ومسؤولي المرور، وأعضاء المجلس من مديري إدارات الشؤون المالية والقانونية والمتابعة.

وخلال الاجتماع ناقش السكرتير العام عدد من الموضوعات منها عرض طلبات البدل في خطوط سير السيارات، ودراسة مقترح إمكانية مد فترة تقديم الطلبات للمتقدمين لخط سير الواسطى/ التجمع الخامس وتحديد موعد للقرعة العلانية، بجانب دراسة الحلول والبدائل لحل ازدحام بعض خطوط السير خاصة في أوقات الذروة.