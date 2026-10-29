وفاة طالبة ترفع ضحايا حادث أتوبيس بني سويف إلى 3 وفيات و41 مصاباً

لفظت الطالبة آية رياض أنفاسها الأخيرة، اليوم الخميس، متأثرة بإصابتها في حادث تصادم أتوبيس الطلاب مع سيارة نقل بمحافظة بني سويف، لتصبح الضحية الثالثة للحادث، الذي وقع أمس وأسفر في حينه عن مصرع شخصين وإصابة 42 آخرين.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس يقل عددًا من الطلاب وسيارة نقل على الطريق الشرقي القديم بمحافظة بني سويف، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحادث بعد وفاة الطالبة آية رياض، عقب تدهور حالتها الصحية، لتضاف إلى قائمة المتوفين الذين فارقوا الحياة منذ وقوع الحادث، فيما تواصل الفرق الطبية متابعة المصابين وتقديم الخدمات العلاجية لهم.

وسادت حالة من الحزن بين أسرة الطالبة وزملائها عقب نبأ وفاتها، وسط دعوات بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات وأسباب وقوع الحادث.