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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات اليوم العلمي لقسم الطب النفسي بجامعة بني سويف

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهد الدكتور طارق على، القائم بأعمال ، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات اليوم العلمي لقسم الطب النفسي بكلية الطب، والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسي، وذلك تحت إشراف الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبحضور الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتورة رشا توفيق نائب رئيس جامعة بني سويف الاهلية والأستاذ محمد سليم امين عام الجامعة وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، من بينهم الدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي،و الدكتور هشام راضي أمين عام الجمعية، و الدكتور مصطفى شاهين أمين عام اتحاد الأطباء النفسيين، و الدكتور هاني حامد أمين صندوق الجمعية المصرية للطب النفسي، و الدكتور مها عماد الدين رئيس المؤتمر، ونخبة من أساتذة الطب النفسي والمتخصصين من مختلف الجامعات والمؤسسات الطبية.

وأكد رئيس الجامعة أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة العلمية والبحثية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الأكاديميين والمتخصصين في مختلف المجالات الطبية، مشيراً إلى أن الطب النفسي أصبح أحد الركائز الأساسية في المنظومة الصحية الحديثة، لما له من دور مهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالصحة النفسية للمجتمع.

و أشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر بين الجامعة والجمعية المصرية للطب النفسي، والذي يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المرضى وفق أحدث المعايير العلمية، موضحا أن المؤتمر سوف يناقش عدداً من الموضوعات العلمية المتخصصة والقضايا الحديثة في مجال الطب النفسي،

وأوضح الدكتور هانى حامد ان الفعاليات شهدت عرض فيلم تسجيلى عن قسم الطب النفسي بالجامعة وعدداً من الجلسات العلمية وورش العمل التي تناولت أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية، إلى جانب استعراض التجارب البحثية الحديثة وتبادل الرؤى حول سبل تطوير خدمات الصحة النفسية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحقيق أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى. كما أكد المشاركون أهمية استمرار عقد الملتقيات والمؤتمرات العلمية التي تدعم البحث العلمي وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية المتخصصة.

وفى ختام الجلسه الافتتاحية تم تكريم الدكتور طارق على رئيس الجامعة من الجمعية المصرية للطب النفسى تقديرا لجهوده ودعمه لقسم الطب النفسي كما تم تكريم الاستاذ محمد سليم امين عام الجامعة .

بني سويف طب بني سويف جامعة بني سويف

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