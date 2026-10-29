نائب محافظ الإسماعيلية يشارك في تأبين ضحايا القوة العامة للكونغو البلجيكية

شهد الدكتور مهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، مراسم تأبين ضحايا القوة العامة للكونغو البلجيكية في الشرق الأوسط، التي أُقيمت بمقابر الكومنولث بمحافظة الإسماعيلية، بمدينة فايد نيابة عن اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وبمشاركة سفيري مملكة بلجيكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى مصر، وعدد من المسؤولين والشخصيات الدبلوماسية والعسكرية.

وأُقيمت المراسم بحضور السفير بارت دي غروف، سفير مملكة بلجيكا لدى مصر، والسفير جان بابتيست كاسونغو موسينغا، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى مصر، والعقيد ستيفن فان دي فيلدي، ملحق الدفاع البلجيكي بالقاهرة، إلى جانب إليازر نتامبوي مبوشي، وزير الدولة الملحق بوزير الدفاع الوطني والمسؤول عن شؤون المحاربين القدامى بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبيتر كازيرو، نائب المدير العام للمعهد البلجيكي لتراث الحرب، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية.

وتأتي الاحتفالية في إطار إحياء ذكرى الجنود الذين فقدوا أرواحهم خلال الحروب، وتكريمًا لتضحياتهم، وتأكيدًا لأهمية الحفاظ على الذاكرة التاريخية للأجيال الجديدة، بما تحمله من دروس حول التضحية والواجب والوفاء لمن شاركوا في الأحداث العسكرية التي شهدتها المنطقة.

واستهلت مراسم التأبين بالافتتاح الرسمي الذي قدمه العقيد ستيفن فان دي فيلدي، ملحق الدفاع البلجيكي بالقاهرة، أعقبه عزف الأناشيد الوطنية لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومملكة بلجيكا، في أجواء اتسمت بالاحترام والتقدير للمناسبة.

وألقى سفيرا بلجيكا والكونغو الديمقراطية كلمتين ترحيبيتين، أعقبهما عدد من الكلمات الرسمية، من بينها كلمة بيتر كازيرو، نائب المدير العام للمعهد البلجيكي لتراث الحرب، وكلمة إليازر نتامبوي مبوشي، وزير الدولة المسؤول عن شؤون المحاربين القدامى، تناولت المناسبة التي خُصصت لتكريم الجنود الشهداء وإحياء ذكراهم.

وشهدت المراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري، بمشاركة ممثلي الدول والجهات المشاركة، حيث تم تقديم التحية للشهداء تقديرًا لما قدموه خلال أداء مهامهم العسكرية، وتعبيرًا عن الوفاء لذكراهم وتضحياتهم.

كما تضمنت الفعاليات عزف النداء الأخير، أعقبه وقوف المشاركين دقيقة صمت حدادًا على أرواح الضحايا ، في مشهد جسّد معاني التقدير والوفاء للجنود الذين فقدوا حياتهم خلال الحروب، وحرص المشاركين على تخليد ذكراهم من خلال مراسم رسمية تجمع ممثلي الدول المعنية.

وتؤكد مشاركة نائب محافظ الإسماعيلية في الاحتفالية حرص المحافظة على حضور المناسبات الرسمية والدبلوماسية التي تُقام على أرضها، وتعزيز التواصل مع ممثلي الدول والبعثات الأجنبية، في إطار العلاقات التي تجمع مصر بمملكة بلجيكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتحمل مراسم التأبين رسالة إنسانية تتجاوز حدود الدول، إذ تمثل إحياءً لذكرى من فقدوا حياتهم خلال الحروب، وتأكيدًا لقيمة الوفاء للشهداء وصون الذاكرة التاريخية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام التضحيات الإنسانية وتقدير ما قدمه الجنود خلال فترات الصراع.