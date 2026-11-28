منح مسؤولو النادي الأهلي سامي قمصان، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم، صلاحية تحديد موقف المهاجم الجزائري منصف بقرار، سواء بالاستمرار ضمن صفوف الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

سامي قمصان يحسم مستقبل منصف بقرار

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، إن إدارة الكرة قررت ترك ملف المهاجم الجزائري أمام سامي قمصان، لتقييم اللاعب فنيًا خلال الفترة المقبلة، في ظل التغييرات التي شهدها الجهاز الفني عقب رحيل المغربي الحسين عموتة عن قيادة الفريق.

وأضاف المصدر أن الأهلي ينتظر رؤية سامي قمصان بشأن مدى قدرة منصف بقرار على تقديم مردود إيجابي والمساهمة في تحسين الفعالية الهجومية للفريق، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب تقييمًا شاملًا لجميع العناصر الموجودة بالقائمة.

وأشار إلى أن الإدارة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل المهاجم الجزائري، إذ لا يزال اللاعب يمتلك فرصة لإثبات قدراته خلال الفترة المقبلة، على أن يكون موقفه مرتبطًا بشكل أساسي بقناعة المدير الفني المؤقت واحتياجات الفريق الفنية.

ومن المقرر أن تتضح الصورة النهائية بشأن استمرار منصف بقرار أو رحيله عن الأهلي قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار التحركات المرتقبة لإعادة ترتيب أوراق الفريق.