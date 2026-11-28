انطلقت فعاليات الندوة العلمية «المحاصيل الحقلية وأهمية زراعتها تحت ظروف شمال سيناء» بمركز بحوث الصحراء ، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وتعليمات الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، وإشراف الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والبحثية ،في إطار الدور المجتمعي لمركز بحوث الصحراء لدعم أهالي سيناء.

وأكد الدكتور حسام شوقي استمرار المركز في دعم المزارعين بسيناء من خلال توظيف البحوث العلمية تطبيقياً، بما يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الأرض والمياه وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

وأوضح الدكتور محمد عزت أن المحطات البحثية تمثل منصات تطبيقية لخدمة المجتمعات المحلية ونقل المخرجات البحثية إلى المزارعين، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لهم.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عبد العال رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة إلى توزيع تقاوي الشعير مجاناً على نحو 210 مزارعين، من صنف «جيزة 123» عالي الإنتاجية والمتحمل للظروف البيئية، بواقع 30 كجم لكل مزارع، تكفي لزراعة نحو 3 أفدنة اعتماداً على مياه الأمطار.

وأوضح الدكتور محمد بلال رئيس محطة بحوث الشيخ زويد أن التوزيع تم بالتعاون مع مديرية الزراعة بشمال سيناء، مع متابعة الزراعات ميدانياً وتقديم الإرشادات الفنية للمزارعين، وتنفيذ حقول ونماذج إرشادية للتوسع في هذه الزراعات.

وشهدت فعاليات الندوة حضور الدكتور تامر حسن وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، والدكتورة إيمان السراج أستاذ المحاصيل بكلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمركزي الشيخ زويد ورفح.

وعلى هامش الندوة، عُقد لقاء جماهيري للاستماع إلى احتياجات الأهالي ورصد أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي ومقترحات التغلب عليها، تأكيداً على استمرار التعاون بين المركز والأجهزة التنفيذية لخدمة المزارعين ودعم جهود التنمية الزراعية المستدامة بشمال سيناء.