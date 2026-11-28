كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجراء 20,595 فحصًا لتشخيص الحمل وعلاج 19,116 حالة من مسببات ضعف الخصوبة لدى إناث الأبقار والجاموس والأغنام والماعز خلال شهر أكتوبر 2026، ضمن جهودها لتحسين الكفاءة التناسلية للقطعان ودعم صغار المربين.

يأتي ذلك في اطار توجيهاتعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بالتوسع في تقديم خدمات الرعاية التناسلية بالمحافظات ومساعدة المربين على التعامل المبكر مع مشكلات الخصوبة والحمل والولادة.

واوضح الدكتور محمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن حالات ضعف الخصوبة التي عالجتها الفرق البيطرية شملت التهابات الرحم واضطرابات المبايض، إلى جانب حالات مرتبطة بسوء التغذية وقصور النمو. كما عالجت الفرق 2,764 حالة من أمراض الولادة ومضاعفاتها، شملت 969 حالة التهاب رحمي و698 حالة احتباس مشيمة و555 حالة ولادة متعسرة، إلى جانب حالات أخرى.

وأضاف «سعد» أن أعمال الرعاية البيطرية شملت أيضًا علاج 3,745 حالة من أمراض الضرع، والتعامل مع 243 حالة من أمراض الجهاز الهضمي و164 حالة من أمراض الجهاز التنفسي لدى الحيوانات حديثة الولادة، فضلًا عن 14 حالة جراحية لحديثي الولادة و77 حالة نقص غذائي.

وأكد رئيس الهيئة أن متابعة الحمل والتدخل البيطري المبكر عند ظهور مضاعفات الولادة يساعدان على حماية صحة الأمهات والمواليد والحد من الخسائر لدى المربين.