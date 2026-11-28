دخلت محاولات رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرحلة جديدة، بعد أن اقترب ائتلافه من توحيد قواه مع حزب أرثوذكسي متشدد وأحزاب عربية، في مشهد سياسي كان يبدو مستحيلًا قبل سنوات.

"يهودية التوراة" يفتح باب التحالف مع آيزنكوت

أعلن حزب "يهودية التوراة المتحدة" (UTJ)، الحزب الأرثوذكسي المتشدد الذي لطالما دعم نتنياهو، يوم الخميس، استعداده لبدء محادثات بشأن توحيد صفوفه مع حزب آيزنكوت، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست".

وجاء ذلك رغم الخلاف الطويل بين الطرفين حول الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال اليهود الحريديم، وهو الملف الذي دفع الحزب للانفصال عن حكومة نتنياهو بعد فشله في تمرير إعفاءات أقوى من التجنيد الإجباري.

الأحزاب العربية تقترب من دعم آيزنكوت

وفي تطور موازٍ، قال منصور عباس، زعيم حزب "القائمة العربية الموحدة" (راعام)، إن حزبه قد يكون مستعدًا للانضمام إلى حكومة آيزنكوت أو على الأقل التصويت لصالحها لتولي السلطة.

كما أشار حزب عربي آخر، وهو "القائمة المشتركة"، إلى إمكانية تقديم دعم خارجي لإدارة آيزنكوت.وكان من غير المتصور في وقت سابق أن تتحد الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة والأحزاب العربية في صف واحد، لكن ذلك بات أكثر احتمالًا مع استمرار محادثات تشكيل الحكومة.

ائتلاف غير عادي.. قومي متشدد ويساري

يضم ائتلاف آيزنكوت بالفعل حزبًا قوميًا متشددًا وحزبًا يساريًا، قررا تسوية خلافاتهما وتشكيل الحكومة بعد أن فشل أي من الكتلتين الرئيسيتين في تأمين أغلبية في الكنيست المكون من 120 عضوًا.

في المقابل، تمكنت الأحزاب العربية من الفوز بـ 19 مقعدًا، ما جعلها قوة سياسية يصعب تجاهلها، رغم وصف نتنياهو وأنصاره لها بأنها مؤيدة للإرهاب وتحذيرهم من أن إشراكها في الحكومة سيعرض أمن إسرائيل للخطر.

ملف التجنيد.. عقدة التحالف الجديد

سيضيف دخول الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة إلى ائتلاف آيزنكوت طبقة جديدة إلى المشهد السياسي الهش في إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بمسألة الخدمة العسكرية الإلزامية.

فبينما يُلزم معظم الرجال الإسرائيليين بالخدمة العسكرية، تعارض الأحزاب الحريدية بشدة التجنيد الإجباري، بحجة أنه يهدد نمط حياتهم الديني.

ومع خوض إسرائيل حروبًا على جبهات متعددة منذ عام 2023، تحول هذا الاستثناء إلى مصدر استياء بين مؤيدي حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان، الذين ينظرون إلى الحريديم عمومًا على أنهم عبء على نظام الرعاية الاجتماعية، وفقًا لـ"واشنطن بوست".

وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر الدينية بين الأحزاب العربية والحريدية اختلافًا جوهريًا، فإنها تشترك في أرضية مشتركة تتعلق بالقيم الاجتماعية المحافظة والاعتماد القوي على تمويل الدولة.

قلق في معسكر نتنياهو.. وتناوب مطروح

وبحلول يوم الجمعة، بدا أن تشكيل حكومة محتملة بقيادة آيزنكوت سيجمع بين الحريديم والعرب، ما أثار قلقًا في معسكر نتنياهو.

في المقابل، تشير التقارير إلى أن نتنياهو يدرس تولي منصب رئيس الوزراء الثاني بموجب اتفاق تناوب مع آيزنكوت، لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

سوابق تاريخية للاعتماد على العرب والحريديم

ليست هذه المرة الأولى التي تعتمد فيها حكومة إسرائيلية على الأحزاب العربية والحريدية، ففي عام 1992، ضمت حكومة إسحاق رابين بقيادة حزب العمل حزب "شاس" الحريدي، مع اعتمادها في الوقت نفسه على دعم خارجي من الأحزاب العربية.

واعتمد نتنياهو لعقود على شركاء من التيار الحريدي المتشدد. ورغم أنه يصف الآن الأحزاب العربية بأنها داعمة للإرهاب، إلا أنه في عام 2021 قام بحملة انتخابية علنية في المدن العربية، وسعى لكسب ود منصور عباس كعضو محتمل في الائتلاف، إلا أن هذه الجهود توقفت بعد رفض الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش العمل إلى جانب عباس.

وانضم حزب "راعام" لاحقًا إلى ائتلاف نفتالي بينيت بعد أسابيع قليلة، ومع ذلك، اعتذر بينيت لاحقًا عن التحالف، وكان قد عارض سابقًا حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وفقًا للتقرير.